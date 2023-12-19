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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Koca Yusuf inip kapılar açıldığında ise Gazzeli bir yaralı koşarak şükür secdesine kapandı ve ardından yere öptü.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:34
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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 18.55'te Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.

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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.

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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

İçerisinde 1,2 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile 9 sağlık personeli bulunan uçak bu sabah 10.35'te havalanmıştı.

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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Gazze'den 75 hasta ile beraberlerindeki 74 refakatçiyi taşıyan MSB'ye ait A400M uçağı da saat 16.00'da Ankara'ya inmişti.

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Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Ankara'ya iniş yapan Gazzeli bir yaralı uçaktan iner inmez şükür secdesine kapanırken şehadet işareti yaptı.