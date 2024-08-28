28 Ağustos 2024, Çarşamba
Gazze'den sonra Batı Şeria! Terör ordusu "geniş çaplı" operasyon başlattı! Katil Katz'dan skandal çağrı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:47