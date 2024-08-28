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Gazze'den sonra Batı Şeria! Terör ordusu "geniş çaplı" operasyon başlattı! Katil Katz'dan skandal çağrı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:47
Gazze’den sonra Batı Şeria! Terör ordusu geniş çaplı operasyon başlattı! Katil Katz’dan skandal çağrı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

Gazze’den sonra Batı Şeria! Terör ordusu geniş çaplı operasyon başlattı! Katil Katz’dan skandal çağrı

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edilen haberde, Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) da kaldırıldığı ifade edildi.

Gazze’den sonra Batı Şeria! Terör ordusu geniş çaplı operasyon başlattı! Katil Katz’dan skandal çağrı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar düzenledi.

Gazze’den sonra Batı Şeria! Terör ordusu geniş çaplı operasyon başlattı! Katil Katz’dan skandal çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze’den sonra Batı Şeria! Terör ordusu geniş çaplı operasyon başlattı! Katil Katz’dan skandal çağrı

Bakanlığın bir başka açıklamasında da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.