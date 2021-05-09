Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

"İKLİMSEL VE SOSYAL BİR BAŞARISIZLIK"

Göstericiler protesto sırasında dağıttığı bildiride ise, "Sosyal adalet ve çevre el ele gider. Bunu, bir yıldan fazla bir süredir birleşen sendikalar ve çevre örgütlerinden oluşan bir kolektif ittifakı ile birlikte dile getiriyoruz.