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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikası protesto edildi. Yüzlerce Fransız, Covid-19 salgınını unutup sokaklara akın etti. Gösterilerde maske ve sosyal mesafe kuralı adeta yok sayıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 22:23
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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydan'ında toplanan iklim aktivistleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikasını protesto etmek amacı ile Opera Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

Macron hükümetinin bilime aldırış etmediğini ve bilime karşı yanlış yol izlediğini iddia eden çevreciler, hükümetin iklim yasasına inanmadıklarını ve hükümetin kendilerini kandıramayacağını belirtti. Göstericiler, sık sık Macron'u istifa çağrısı yaparken, "Yaşanılacak bir dünya istiyoruz" sloganı attı.

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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

"İKLİMSEL VE SOSYAL BİR BAŞARISIZLIK"
Göstericiler protesto sırasında dağıttığı bildiride ise, "Sosyal adalet ve çevre el ele gider. Bunu, bir yıldan fazla bir süredir birleşen sendikalar ve çevre örgütlerinden oluşan bir kolektif ittifakı ile birlikte dile getiriyoruz.

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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

Emmanuel Macron'un beş yıllık döneminin son çevre metni olan İklim Yasası, iklimsel ve sosyal bir başarısızlık olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet ve çoğunluk tasarıyı zayıflattı ve Vatandaşın İklim Sözleşmesi tedbirlerinin milletvekilleri tarafından alınmasını engelledi" denildi.

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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu

Hükümetin ekolojik acil durumla yüzleşmeyi reddettiğini ifade eden göstericiler, hükümetin bu tutumunu kınamak ve gelecekteki zorluklar karşısında birleşmek için yürüdüklerini açıkladı.