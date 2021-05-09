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Fransızlar Macron'a karşı ayaklandı! Paris sokaklarında Covid-19 unutuldu
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikası protesto edildi. Yüzlerce Fransız, Covid-19 salgınını unutup sokaklara akın etti. Gösterilerde maske ve sosyal mesafe kuralı adeta yok sayıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 09.05.2021 22:22Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 22:23