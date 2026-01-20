Fransa'da tarihi vurgun! Louvre Müzesi soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Mücevherin çalındığı soyguna ait yeni görüntülerde, 2 şüphelinin taşlama makinesi ve yumruklarla vitrinleri kırarak dakikalar içinde mücevherleri topladığı, güvenlik görevlilerinin ise müdahalede tereddüt ettiği görülüyor.

Soygun esnasında 2 güvenlik görevlisinin hırsızları gördüğü ancak müdahale etmedikleri kaydediliyor. LOUVRE MÜZESİ SOYGUNUNA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

LOUVRE SOYGUNU



Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti.

Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.