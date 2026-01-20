Fransa'da tarihi vurgun! Louvre Müzesi soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde yaşanan soyguna ait yeni görüntüler, Fransız kanalı TF1'deki "Sept a Huit" isimli programda ve devlet televizyonu France TV tarafından yayınlandı.
Müzenin Apollo Galerisi olarak adlandırılan kısmında gerçekleşen ve 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevherin çalındığı soyguna ait yeni görüntülerde, 2 şüphelinin Sana tGalerisi pencerisine dayadığı bir iş merdiveniyle içeriye girdiği görülüyor.
Şüphelilerin ikisinin de yüzü tamamen kapalı vaziyette.
Ardından iki şüpheli kraliyet mücevherlerinin olduğu alana doğru ilerliyor.
Hırsızlar, mücevherleri çalmak için camekanları kırmayı zorluyor.