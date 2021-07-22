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Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilere destek vererek, İsrail'e boykot çağrısında bulundu. Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 22:47
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