22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilere destek vererek, İsrail'e boykot çağrısında bulundu. Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2021 22:47
  • 1
  • 11
Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlerken, gösteride 'İsrail'e boykot' çağrısı yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'da Filistin'le Dayanışma Derneği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.

  • 3
  • 11
Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

"KATİL İSRAİL VE İŞBİRLİKÇİ FRANSA"

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilere destek vererek, İsrail'e boykot çağrısında bulundu. Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.

  • 4
  • 11
Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Gösteriye muhalefet partilerinden milletvekilleri de katılırken, Fransız hükümetinin geçtiğimiz hafta Cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek gösterisi ve bugünkü protestoda yürüyüşü yasaklamasına tepki gösterildi.

  • 5
  • 11
Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine izin vermemesine rağmen halk Filistin için sokağa dökülmüştü.