Fransa'da binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'da Filistin'le Dayanışma Derneği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.