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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron'a tepkiler dinmiyor

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi. Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı. Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 00:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 00:34
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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron’a tepkiler dinmiyor

Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.

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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron’a tepkiler dinmiyor

Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi.

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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron’a tepkiler dinmiyor

Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı.

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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron’a tepkiler dinmiyor

Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.

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Fransa yangın yeri! Emeklilik reformu ülkeyi karıştırdı: Macron’a tepkiler dinmiyor

Geçiş güzergahlarındaki birçok aracı ateşe veren göstericiler, civardaki bazı işyeri ve mağazaların da camlarını kırdı.