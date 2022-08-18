18 Ağustos 2022, Perşembe
Fransa ve İngiltere'yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal
Fransa ve İngiltere için verilen kuraklık uyarısının ardından sel felaketi yaşandı. Sıcaklık nedeniyle çıkan yangınlar sonrası bazı bölgedeler de sağanak yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi. Fransa'da 3 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, İngiltere'deki bazı metro ve tren seferleri iptal edildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:53
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