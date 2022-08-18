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Haberler Galeri Fransa ve İngiltere'yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

Fransa ve İngiltere'yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

Fransa ve İngiltere için verilen kuraklık uyarısının ardından sel felaketi yaşandı. Sıcaklık nedeniyle çıkan yangınlar sonrası bazı bölgedeler de sağanak yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi. Fransa'da 3 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, İngiltere'deki bazı metro ve tren seferleri iptal edildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:53
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Fransa ve İngiltere’yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

Kuraklık uyarısı yapılan Fransa ve İngiltere'de bu kez de sağanak yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi. Peş peşe gelen uyarıların ardından başlayan sağanak yağış Fransa ve İngiltere'de büyük bir yıkıma neden oldu.

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Fransa ve İngiltere’yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

METRO VE TREN SEFERLERİ İPTAL

İngiltere'nin güney bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi.

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Fransa ve İngiltere’yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

İngiltere'nin başkenti Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerindeki şehir ve kasabalarda şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Ülke genelinde haftalarca süren sıcak ve kuru havanın ardından özellikle güneydoğu bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde yollar sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

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Fransa ve İngiltere’yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kesimleri için sarı renkli hava uyarısı yayınlarken, Londra'nın güneyinden Brighton'a doğru ilerleyen ve kıyı şeridi boyunca devam eden güneydoğu bölgeleri için kehribar rengi fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Ofisi, yağış nedeniyle meydana gelen aksamaların bugün geç saatlere kadar devam edeceğini ve sel sularından kaynaklanan hayati tehlike alarmının saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

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Fransa ve İngiltere’yi sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti | Metro ve tren seferleri iptal

Şiddetli yağış nedeniyle başkent Londra'daki tren ve metro istasyonlarını su basması nedeniyle seferler iptal edildi. Şiddetli yağış ayrıca evleri ve iş yerlerini vurdu. İnsanlar, binalarda ve arabalarında mahsur kaldı. Londra'nın Islington ilçesinde yer alan bir tiyatro salonunda yağış nedeniyle binanın su sızdırması üzerine seyirciler ve oyuncular tahliye edildi.