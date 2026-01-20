Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kitabı çıktı: Bir grup erkek tarafından yönetiliyormuş

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'ndaki iktidarı, yeni yayımlanan bir kitapla yerle bir edildi. The Telegraph'ın ele aldığı kitaba göre Macron, dar bir erkek danışman grubunun yönlendirdiği, psikolojik sorunlarla karar alan ve giderek pasifleşen bir lidere dönüşmüş durumda.

Gazeteciler Nicolas Domenach ve Maurice Szafran'ın kaleme aldığı Néron à l'Elysée (Elysee'de Neron) adlı kitap, Macron'un yıllarca inşa etmeye çalıştığı "güçlü, modern ve karizmatik lider" imajını tersyüz ediyor.

Kitapta Elysee Sarayı, "Macholand" olarak tanımlanıyor: Maço bir atmosfer, kadınların dışlandığı karar masaları ve iktidarı fiilen elinde tutan bir "erkekler grubu".

FEMİNİST SÖYLEM VİTRİN, ELYSEE ERKEKLER KULÜBÜ

The Telegraph'a göre kitap, Macron'un cinsiyet eşitliğini "döneminin en büyük davası" ilan etmesine rağmen, sarayda tam tersinin yaşandığını savunuyor. Kritik bakanlıklar, kriz masaları ve savunma toplantıları neredeyse tamamen erkeklerden oluşuyor.

Kararların alındığı dar çekirdek; eski Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler, sözcü Bruno Roger-Petit ve İçişleri Bakanı Gérald Darmanin gibi isimlerden oluşuyor. Kitaba göre bu ekip, Cumhurbaşkanı'nı yöneten bir grup "evetçiler kulübü" işlevi görüyor.

"NARSİSİZM VE PSİKOLOJİK SORUNLAR KARARLARI BELİRLİYOR"

Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri Macron'un ruh hâline ayrılmış durumda. The Telegraph'ın aktardığına göre yazarlar, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını "narsisizm ve depresyonun" şekillendirdiğini, bu nedenle ani ve riskli adımlar attığını öne sürüyor.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın sözleri kitapta sert biçimde yer aldı:

"O, narsisizmi patolojik bir düzeye taşımış, rol yapan bir çocuk."

Macron'un eski danışmanlarından Alain Minc ise tabloyu daha da ağırlaştırdı:

"Zeki bir insan aptalca kararlar alıyorsa, sorun zekâsında değil, psikolojisindedir."

NERON BENZETMESİ: ATEŞİ YAKIP İZLEYEN BİR LİDER

Yazarlar Macron'u Roma İmparatoru Neron'a benzetiyor. Elysee'deki iktidar çevresi için kullanılan ifade dikkat çekici:
"Toplumu ateşe veren, sonra alevlerin ışığına hayran kalan piromanlar."

The Telegraph'a göre bu benzetme, Macron'un Fransa'da artan siyasi ve toplumsal krizlerdeki rolünü doğrudan hedef alıyor.

EŞİNDEN YEDİĞİ TOKAT KIRILMA NOKTASI

Kitapta Macron'un "erkeksi ve güçlü lider" imajını yerle bir eden bir sahneye de geniş yer ayrılıyor.

Mayıs 2025'te Vietnam'ın Hanoi kentinde, uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'un eşinin yüzünü sert biçimde ittiği anlara ait görüntüler, yazarlar tarafından bir kırılma noktası olarak yorumlandı.

The Telegraph'ın aktardığına göre yazarlar bu anı şöyle yorumluyor:
Macron, kendini Rocky Balboa gibi sunarken, "en beklemediği yerden, eşinden gelen bir aparkatla" imajını kaybetti.

GÜÇLÜ POZLAR, ZAYIFLAYAN LİDER

Macron'un askerlerle şınav yaptığı videolar, boks pozları ve askeri ceketli fotoğrafları hâlâ servis ediliyor. Ancak The Telegraph, bu görsellerin sahadaki siyasi gerçekliği gizleyemediğine dikkat çekiyor.

Fransa'nın AB–Mercosur ticaret anlaşmasında uğradığı ağır yenilgi, Paris'te Macron'un Avrupa'daki etkisinin ciddi biçimde azaldığı şeklinde yorumlandı. Bir dönem "AB'ye yön veren lider" olarak görülen Macron, artık masada ağırlık koyamıyor.

KİTAP KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ, SORU ORTADA KALDI

The Telegraph'ın analizine göre kitap, Macron'u sadece eleştirmiyor; onu zayıf, yönlendirilen ve psikolojik olarak kırılgan bir lider portresiyle kamuoyu önünde küçültüyor.

Sonuçta kitap şu soruyu Fransa'nın önüne koyuyor:
Ülkeyi gerçekten Emmanuel Macron mu yönetiyor, yoksa Elysee'de bir "erkekler grubu" mu ipleri elinde tutuyor?

