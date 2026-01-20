Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kitabı çıktı: Bir grup erkek tarafından yönetiliyormuş

Kitapta Elysee Sarayı , "Macholand" olarak tanımlanıyor: Maço bir atmosfer, kadınların dışlandığı karar masaları ve iktidarı fiilen elinde tutan bir "erkekler grubu" .

Gazeteciler Nicolas Domenach ve Maurice Szafran'ın kaleme aldığı Néron à l'Elysée (Elysee'de Neron) adlı kitap, Macron 'un yıllarca inşa etmeye çalıştığı "güçlü, modern ve karizmatik lider" imajını tersyüz ediyor.

Kararların alındığı dar çekirdek; eski Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler, sözcü Bruno Roger-Petit ve İçişleri Bakanı Gérald Darmanin gibi isimlerden oluşuyor. Kitaba göre bu ekip, Cumhurbaşkanı'nı yöneten bir grup "evetçiler kulübü" işlevi görüyor.

The Telegraph'a göre kitap, Macron'un cinsiyet eşitliğini "döneminin en büyük davası" ilan etmesine rağmen, sarayda tam tersinin yaşandığını savunuyor. Kritik bakanlıklar, kriz masaları ve savunma toplantıları neredeyse tamamen erkeklerden oluşuyor.

"NARSİSİZM VE PSİKOLOJİK SORUNLAR KARARLARI BELİRLİYOR"

Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri Macron'un ruh hâline ayrılmış durumda. The Telegraph'ın aktardığına göre yazarlar, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını "narsisizm ve depresyonun" şekillendirdiğini, bu nedenle ani ve riskli adımlar attığını öne sürüyor.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın sözleri kitapta sert biçimde yer aldı:

"O, narsisizmi patolojik bir düzeye taşımış, rol yapan bir çocuk."

Macron'un eski danışmanlarından Alain Minc ise tabloyu daha da ağırlaştırdı:

"Zeki bir insan aptalca kararlar alıyorsa, sorun zekâsında değil, psikolojisindedir."