22 Nisan 2025, Salı
Francis'in tahtına kim oturacak? Gizli kapılar ardında papalık savaşları! İşte Vatikan'ın dünya siyasetinde bilinmeyen etkisi
Dünyanın en küçük bağımsız devleti Vatikan, yüzölçümüyle mütevazı olsa da tarihi boyunca sayısız büyük siyasi savaşın merkezinde yer aldı. Bu savaşların en önemlilerinden biri ise Papalık tahtı için verilen, görünürde barışçıl ama perde arkasında oldukça sert geçen mücadeleler oldu. Peki Francis'in ölümünün ardından yerine hangi ülkenin adayı gelecek? Vatikan'ın dünya siyasetindeki etkisi neden önemli? İşte papalık taht savaşları ve Vatikan'ın dünya siyasetine etkisi üzerine tüm yanıtlar...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:43