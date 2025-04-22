Francis’in tahtına kim oturacak? Gizli kapılar ardında papalık savaşları! İşte Vatikan’ın dünya siyasetinde bilinmeyen etkisi

Bir yanda Francis'in reformcu vizyonunu sürdürmek isteyen küreselci kardinaller, diğer yanda ise Katolikliğin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı muhafazakâr blok. Peki, bu dini seçim aslında sadece bir ruhani mesele mi? Yoksa Vatikan'ın dünya siyaseti üzerindeki etkisi, düşündüğümüzden çok daha derin mi?

Papa'nın seçimi, sadece dini bir liderin değil; Avrupa diplomasisinin, Afrika'daki nüfuz mücadelelerinin, Amerika'daki değer savaşlarının da kaderini belirliyor. ABD'den Çin'e, AB'den Afrika Birliği'ne kadar her başkent, gözünü bu küçücük şehir devletindeki o tarihi odaya dikmiş durumda.