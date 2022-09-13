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Haberler Galeri Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?

Birkaç ay önce NATO'ya girme talebi nedeniyle Türkiye ile masaya oturarak, Türkiye'nin taleplerini kabul eden Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'den yeni açıklamalar geldi. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Marin, PKK'lı terörirstlerin iadesinin hükümetin değil yargının elinde olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 16:50
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye açıklaması! PKK’lı teröristleri iade edecekler mi?

Birkaç ay önce NATO'ya girme talebi nedeniyle Türkiye ile masaya oturarak, Türkiye'nin taleplerini kabul eden Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'den yeni açıklamalar geldi. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Marin, PKK'lı terörirstlerin iadesinin hükümetin değil yargının elinde olduğunu ifade etti.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye açıklaması! PKK’lı teröristleri iade edecekler mi?

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu sonrasında Türkiye'nin gündeme getirdiği endişelerle ilgili Türk yetkililerle sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını bildirdi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye açıklaması! PKK’lı teröristleri iade edecekler mi?

Marin, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye açıklaması! PKK’lı teröristleri iade edecekler mi?

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine, şu anda başvuruyla ilgili NATO üyesi ülkelerdeki onay süreçlerinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye açıklaması! PKK’lı teröristleri iade edecekler mi?

"Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmak istemem."