13 Eylül 2022, Salı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Birkaç ay önce NATO'ya girme talebi nedeniyle Türkiye ile masaya oturarak, Türkiye'nin taleplerini kabul eden Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'den yeni açıklamalar geldi. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Marin, PKK'lı terörirstlerin iadesinin hükümetin değil yargının elinde olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 16:50
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