Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, kendisine gelen bir soru üzerine İsrail'in Filistin'de yaptıklarını 'holokost' olarak nitelendirmişti. Bu sözler Almanya'da gerginliğe neden oldu. Bild gazetesi, Berlin polisinin bir suç duyurusu üzerine, Abbas hakkında Ceza Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca halkı kışkırtma suçlamasıyla ön inceleme başlattığını duyurdu. Filistin'den ise konuya tepki geldi.