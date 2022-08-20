20 Ağustos 2022, Cumartesi
Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri Almanya'yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile geçtiğimiz günlerde ortak basın toplantısı düzenleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözleri almanya'yı karıştırmıştı. Berlin polisinin Abbas hakında 'halkı kışkırtma' suçlamasıyla ön inceleme başlattığı duyurulurken Filistin'den Almanya'ya tepki geldi.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 20:30
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