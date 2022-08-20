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Haberler Galeri Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri Almanya'yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri Almanya'yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile geçtiğimiz günlerde ortak basın toplantısı düzenleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözleri almanya'yı karıştırmıştı. Berlin polisinin Abbas hakında 'halkı kışkırtma' suçlamasıyla ön inceleme başlattığı duyurulurken Filistin'den Almanya'ya tepki geldi.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 20:30
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Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, kendisine gelen bir soru üzerine İsrail'in Filistin'de yaptıklarını 'holokost' olarak nitelendirmişti. Bu sözler Almanya'da gerginliğe neden oldu. Bild gazetesi, Berlin polisinin bir suç duyurusu üzerine, Abbas hakkında Ceza Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca halkı kışkırtma suçlamasıyla ön inceleme başlattığını duyurdu. Filistin'den ise konuya tepki geldi.

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Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Filistin yönetimi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Almanya'daki açıklamaları sonrası karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

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Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Abbas'ın Berlin'deki sözleri sonrası Almanya ve İsrail'den gelen tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

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Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

Ebu Rudeyde, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, Abbas'ın karalama kampanyasına maruz kaldığını belirterek, bu kampanyanın Filistin davasının ve Filistin halkının haklarını baltalama amacı taşıdığını ifade etti.

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Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri Almanya’yı karıştırmıştı! Karalama kampanyası tepkisi

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu karalama kampanyasını kınayan Ebu Rudeyne, hangi kesimden olursa olsun bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.