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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Filipinler'i Vamco Tayfunu vurdu! Korkunç görüntüler... Filipinler'i Vamco Tayfunu vurdu! Korkunç görüntüler... Son dakika haberine göre; Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, çok sayıda insanın da kaybolduğu bildirildi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, koronavirüs tehdidine karşı önlemlerin de alınması uyarısı yapıldı. Giriş Tarihi: 14.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 13:16
Filipinler, yıkıcı Vamco Tayfunu ile mücadelesini sürdürürken, bilanço ağırlaşıyor. Filipin Ulusal Polisi (PNP) tarafından yapılan açıklamada, hayatı durma noktasına getiren tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e ulaştığı bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu kaybolanların sayısının 22 olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının Luzon Adasının kuzeyindeki Cagayan ve Isabela illerinde yoğunlaştırıldığı, görevlilerin sulara gömülen evlerin çatılarında mahsur kalanları lastik botlarla kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.
Cagayan Valisi Manuel Mamba, bazı alanlara erişim mümkün olmadığını ifade etti. Tahliye merkezlerinin kapasitelerinin dolduğunu söyleyen Vali Mamba, bazı vatandaşların korona virüs tehlikesi nedeniyle yakınlarının evlerine geçtiğini dile getirdi.
Vamco Tayfunu, ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapan Luzon'un büyük bir bölümünde yıkıma yol açtı.
TAYFUNUN VİETNAM'I VURMASI BEKLENİYOR
Vietnam Hava Durumu Bürosu, Vamco'nun saatte 165 kilometreye varan rüzgar hızı ile Ha Tinh'den Quang Ngai eyaletine kadar Vietnam kıyılarını vurmasının beklendiğini duyurdu.