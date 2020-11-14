Filipinler'i Vamco Tayfunu vurdu! Korkunç görüntüler...

Son dakika haberine göre; Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, çok sayıda insanın da kaybolduğu bildirildi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, koronavirüs tehdidine karşı önlemlerin de alınması uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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