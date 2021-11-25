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Haberler Galeri Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! 'Korku evi'ne gelen ekipler şaşkına döndü

Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! 'Korku evi'ne gelen ekipler şaşkına döndü

İngiltere Elswick'te yaşayan 9 çocuklu aile fare istilasına uğradı. Duvarlarının delik ve her yerin küfle kaplı olduğu evin görüntüleri İngiltere'de 'korku evi' olarak adlandırıldı. Fare istilasına uğrayan eve gelen belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:09
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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! ’Korku evi’ne gelen ekipler şaşkına döndü

İngiltere'de yaşayan 9 çocuklu aile kiracı olarak kaldıkları evde fare istilasına uğradı. Eve giren fareler, elektrik kablolarını yiyip tüm aletlerin çalışmaz durumda olmasına ve sigortaların atmasına neden oldu.

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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! ’Korku evi’ne gelen ekipler şaşkına döndü

Kiracılar, ev sahibinin duruma el atmasını istedi; ancak ev sahibi evi onarmaya yanaşmadı. Bunun üzerine zor durumda kalan aile, belediyeye başvurdu.

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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! ’Korku evi’ne gelen ekipler şaşkına döndü

Eve gelen ekipler neye uğradığını şaşırdı.

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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! ’Korku evi’ne gelen ekipler şaşkına döndü

5 yatak odalı evde inceleme yapan müffettişler, küflü duvarlar ve çöken merdivenlerin olduğu evin kiralanmasını yasaklayarak ev sahibine ceza verdi.

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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! ’Korku evi’ne gelen ekipler şaşkına döndü

İncelemeler sonucunda tavanda delikler, güvenli olmayan bölgeler ve rutubet tespit edildi.