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Fare istilasına uğrayan evin görüntüleri şoke etti! 'Korku evi'ne gelen ekipler şaşkına döndü
İngiltere Elswick'te yaşayan 9 çocuklu aile fare istilasına uğradı. Duvarlarının delik ve her yerin küfle kaplı olduğu evin görüntüleri İngiltere'de 'korku evi' olarak adlandırıldı. Fare istilasına uğrayan eve gelen belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.
Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:07Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:09