Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs salgını dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Kovid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu olurken, iddianın merkezindeki isim olan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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