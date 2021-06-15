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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs salgını dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Kovid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu olurken, iddianın merkezindeki isim olan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 14:00
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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 4 milyona yakın insanın canına mal oldu.

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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu.

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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

Söz konusu iddianın merkezindeki isim olan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, sessizliğini bozdu ve iddialar hakkında net açıklamalarda bulundu.

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Ezber bozan koronavirüs açıklaması! 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli konuştu

The New York Times'ta yer alan habere göre, hakkındaki iddialar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Shi, laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetti.