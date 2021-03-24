Evleri bastılar: 10 dakikada öldürüyor! Salgın başladı

Avustralya'da son 50 yılın en kötü sel felaketi yaşanırken sosyal medyadaki görüntüler dünyaya yayıldı. Dünyanın en zehirli örümceği sel sularıyla birlikte evleri istila etti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duvarlarda binlerce örümceğin olduğu görüldü. Ayrıca söz konusu örümceklerin sel sularının üstünde ilerlemeye çalıştığı fotoğraflar da yayınlandı. Huni yuvalı örümceklerin ısırdığı insanlar, 10 dakikada ölebiliyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL