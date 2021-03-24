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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Evleri bastılar: 10 dakikada öldürüyor! Salgın başladı Evleri bastılar: 10 dakikada öldürüyor! Salgın başladı Avustralya'da son 50 yılın en kötü sel felaketi yaşanırken sosyal medyadaki görüntüler dünyaya yayıldı. Dünyanın en zehirli örümceği sel sularıyla birlikte evleri istila etti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duvarlarda binlerce örümceğin olduğu görüldü. Ayrıca söz konusu örümceklerin sel sularının üstünde ilerlemeye çalıştığı fotoğraflar da yayınlandı. Huni yuvalı örümceklerin ısırdığı insanlar, 10 dakikada ölebiliyor. Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:44
Sonbaharı yaşayan Avustralya'da adanın doğusundaki şehirleri vuran son 50 yılın en kötü sel felaketinde bilanço ağırlaşırken, korku filmlerini aratmayan sahneler dünyayı dehşete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde günlerdir süren yoğun yağışın yol açtığı sel, evleri yerinden söktü, çiftlikleri yok etti, kutsal dağda ise Mars'ı aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Sydney kentinin kuzey bölgeleri sular altında kalırken, polis otomobillerinde sele yakalanan iki kişinin cesetlerine ulaşıldığını Salı günü açıkladı.
Hayatını kaybedenlerden biri Pakistan uyruklu bir erkek. Acil servis yetkilileri, ailesiyle henüz irtibat kurulamayan kurbana Sydney'in kuzeybatısında, altı metreyi bulan suyun içindeki aracında ulaştı.
Uluslararası haber ajansı Reuters, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığını, Sydney'in batı bölgeleri için de yeni tahliye emri verildiğini bildiriyor.