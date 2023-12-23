Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov’dan şoke eden itiraflar! İşte toplumları yıkmak için tasarlanan plan

"DİNİ ÖRGÜTLERİN YERİNİ SAHTELERİ ALDI"

Toplumların demorilizasyonu için 15-20 yıl gerektiğini söyleyen Bezmenov, bunun bir çocuğun, yani bir neslin yaşam süresi ile özdeşleştirildiğine dikkat çekiyor. Bezmenov'un anlattığına göre bu 15-20 yıl içinde din ile alay edilerek yerine mezhepler ve hatta tarikatlar getiriliyor; saygı duyulan dini örgütlerin yerine sahte örgütler getirilerek insanların dikkati farklı yönlere çekiliyor.