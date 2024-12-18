18 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Rejim askerlerinden kan donduran işkenceler! Müslüman kadınlara camide tecavüz!

Rejim askerlerinden kan donduran işkenceler! Müslüman kadınlara camide tecavüz!

Eli kanlı diktatör Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Suriye'de işlenen insanlık suçlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Londra merkezli Financial Times, Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde rejim askerlerinin işlediği savaş suçlarını görüntüledi. Esad rejiminin ölüm makinesine dönüştürdüğü mahalledeki çocuklar insan kemikleriyle oynuyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 14:18
Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Bir zamanlar Suriye halkının yaşadığı Tadamon, Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında Beşşar Esad'a sadık milisler tarafından endüstriyel bir katliam alanına dönüştürüldü. İlçenin geniş alanları moloz haline getirildi ve beş yıl sonra hükümet güçleri tarafından geri alınmadan önce 2013'te rejim yanlıları tarafından kötü şöhretli bir katliam yeri haline geldi.

İç savaştan bu yana Tadanom, Esad'ın kendisine karşı çıkanları acımasızca cezalandırma politikasını yansıtan bir çorak arazi olarak kaldı: İnsan kalıntıları denizi.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Financial Times, Tadanom'da içi boş binalarda moloz yığınları ve çürüyen, kanlı giysiler arasında dağılmış insan kemiklerini görüntüledi. Bir bodrumda, kirişlerden birkaç yıpranmış ip ilmik sarkıyordu. Bir diğerinde, kimliği belirsiz cesetlerden oluşan bir yığından ölüm kokusu geliyordu.

Bunlar, Esad'a sadık güçler tarafından mahalle sakinlerine uygulanan kuşatma, katliam, işkence ve vahşi cinsel şiddet gibi yıllarca süren hadsiz vahşetin kanıtları niteliğini taşıyor.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Mahalle sakinlerinden 10 yaşındaki bir çocuk Financial Times'a "Durduğumuz her yerde muhtemelen ölü bedenlerin üzerinde duruyoruz." dedi. Günler önce moloz yığınından dışarı çıkan çürüyen bir el keşfettiğini hatırladı; kendisinin arkadaşlarıyla birlikte onu bir toprak yığınıyla örttüğünü söyledi.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Mahallede, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ortaya çıkarılan en kötü şiddet örneklerinden biri olarak aceleyle kazılmış toplu bir mezar bulunuyor. Mahalle sakinleri ve Esad karşıtı insan hakları aktivistleri burada gerçekleşen vahşetleri belgelemiş olsa da, insan kalıntılarının şaşırtıcı sayısı yaşananların yalnızca bir kısmının bilindiğini gösteriyor.

2011'de başlayan iç savaşın ardından Esad rejiminin Suriye'de yüz binlerce kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor .

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Yargısız infazlar, toplu infazlar ve zorla kaybetmeler hem Esad'ın hem de 1970'ten 2000'deki ölümüne kadar iktidarda olan babası Hafız yönetiminin halkına karşı yürüttüğü "politikalar."

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Tadamon, 2013'te toplu katliamın kanıtlarını gösteren bir videonun 2022'de ortaya çıkmasından bu yana rejimin kana susamışlığının simgesi haline geldi. Videoda, askeri üniforma giymiş bir adamın silahsız, gözleri bağlı adamları dar bir sokağın ortasındaki büyük bir hendeğe doğru götürdüğü ve hendeğe itilerek yakın mesafeden onlara ateş ettiği görülüyordu.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Rejim askerlerinin iki oğlunu da öldürdğü mahalle sakini bir kadın, "Esad'a karşı ayaklanan devrimciler bazen mahalledeki çocuklardı. Ama bazen katledilenlerin kim olduklarını bilmiyorduk ve sadece ölmeleri için buraya getiriliyorlardı." dedi.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

CAMİLERİ FUHUŞ İŞLEMEK İÇİN KULLANDILAR

Başka bir mahalle sakini 2013 ile 2018 yılları arasında mahalleden her gece silah sesleri duyulduğunu anlattı. Ayrıca mahalle sakinleri, Financial Times ekibini caminin bodrum katına götürdüler ve orada milis liderlerinin mahalleden kaçırdıkları kadınları getirip tecavüz edip öldürdüğünü söylediler.

Bir mahalle sakini, Esad rejiminin işlediği kan donduran işşkenceleri şöyle anlattı:

"Burada eskiden hüküm süren adamlar, kadınlara kocalarının önünde tecavüz eder ve sonra kocalarını vururlardı. Onlar etraftayken hiç kimse konuşmaya cesaret edemezdi. İnsanları tehdit ederler, sizi döverler, evinizi yakarlar veya çocuklarınızı kaçırır veya öldürürlerdi."

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

MUHALİFLERİN MEZARLARINI YAKINLARINA KAZDIRDILAR

Mahalle, görünüşe göre, orada veya başka bir yerde öldürülen cesetler için bir çöplük olarak kullanılıyordu. Genç erkekler ve oğlanlar genellikle silah zoruyla toplanıp gelip cesetleri atmak için hendekler kazıyorlardı. Bir adam, genç Suriyelilerin mezarlarını kazmadaki suç ortaklığından dolayı kendini hiçbir zaman affetmeyeceğinden bahsetti.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

"BİR DAHA BU SEKTÖRDE ÇALIŞMAYACAĞIMA YEMİN ETTİM"

Şam Sağlık Müdürlüğü'nde eski ambulans şoförü olan 59 yaşındaki Salah, "Bir ambulans şoförü cesetlerin arabaya sığmadığını söyledi ve ona 'Sığdır, yoksa [senin cesedini] onlarla birlikte sığdırırım' denildi." dedi. Salah, dördüncü veya beşinci seferden sonra "Bir daha asla sağlık sektöründe çalışmayacağıma yemin ettim." şeklinde konuştu.

Esad’ın ölüm makinesinin kalbindeki mahalle! Kirli işlerine camileri alet ettiler

Rejimin düşmesiyle birlikte, 2018 anlaşması kapsamında Tadamon'dan yerinden edilen binlerce kişiden bir avuç insan, mahallelerinin başına ne geldiğini görmek için geri dönmeye başladı.

Bunu yaparken bazıları rejim güçlerinin evlerine el koyduğunu, onları başkalarına sattığını veya kiraladığını fark etti. Her ikisi de aynı evin mülkiyetini talep eden aileler arasında tartışmalar çıktı, bu da Suriyelilerin çözmesi gereken bir başka sorun olarak ortaya çıkıyor.