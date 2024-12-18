18 Aralık 2024, Çarşamba
Rejim askerlerinden kan donduran işkenceler! Müslüman kadınlara camide tecavüz!
Eli kanlı diktatör Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Suriye'de işlenen insanlık suçlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Londra merkezli Financial Times, Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde rejim askerlerinin işlediği savaş suçlarını görüntüledi. Esad rejiminin ölüm makinesine dönüştürdüğü mahalledeki çocuklar insan kemikleriyle oynuyor.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 14:18