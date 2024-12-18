Bir zamanlar Suriye halkının yaşadığı Tadamon, Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında Beşşar Esad'a sadık milisler tarafından endüstriyel bir katliam alanına dönüştürüldü. İlçenin geniş alanları moloz haline getirildi ve beş yıl sonra hükümet güçleri tarafından geri alınmadan önce 2013'te rejim yanlıları tarafından kötü şöhretli bir katliam yeri haline geldi.

İç savaştan bu yana Tadanom, Esad'ın kendisine karşı çıkanları acımasızca cezalandırma politikasını yansıtan bir çorak arazi olarak kaldı: İnsan kalıntıları denizi.