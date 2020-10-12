Esad rejiminin mühendisleri PKK'nın 'Türkiye suları kesiyor' iftirasını yalanladı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 1 yıl önce düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG işgalinin sonlandırıldığı Resulayn'da bulunan Allouk Su Terfi İstasyonu, Türkiye tarafından onarıldı. Zaman zaman su sorunu yaşanan bölgede PKK'nın 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad'ın mühendisleri yalanladı. Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 10:14
İstasyondan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye rejiminin kontrolündeki Haseke'ye sivillerin susuz kalmaması için su pompalanırken, bölgeye rejim tarafından yeterli derecede elektrik verilmemesi nedeniyle zaman zaman kesinti oldu.
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PKK/YPG'nin, Türkiye'nin bilinçli olarak su kestiği iftirası, Esad rejiminin mühendisleri tarafından yalanlandı. Kesintinin Türkiye'den kaynaklanmadığı belirtilerek, "Çözüm için bölgeye yeterli elektrik gönderilmesi gerekiyor. Bunun çözümünü de Rusya ve rejimin yapması gerekiyor" itirafında bulunuldu.
Barış Pınarı Harekatı' ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü işgali sonlandırıldı.
Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden inşasına başlanırken, bir yandan da Resulayn'dan rejim ve PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen Allouk Su Terfi İstasyonu'nun onarımı yapıldı.
Türkiye'nin onarımını yaptığı ve olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı güvenliğini sağladığı merkezin sağlıklı çalışarak, Haseke'deki sivillerin susuz kalmaması için özen gösterildi.