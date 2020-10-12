Esad rejiminin mühendisleri PKK'nın 'Türkiye suları kesiyor' iftirasını yalanladı

PKK/YPG'nin, Türkiye'nin bilinçli olarak su kestiği iftirası, Esad rejiminin mühendisleri tarafından yalanlandı. Kesintinin Türkiye'den kaynaklanmadığı belirtilerek, "Çözüm için bölgeye yeterli elektrik gönderilmesi gerekiyor. Bunun çözümünü de Rusya ve rejimin yapması gerekiyor" itirafında bulunuldu.

