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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
Cephede Azerbaycan ordusu tarafından büyük hezimet yaşayan Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı. Silahlar sözde insani yardım adı altında gönderiliyor. Yasa dışı silah taşıyan uçakların arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan devlet uçağı da bulunuyor. İşte Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan Ermenistan'a gönderilen silahlar...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:26