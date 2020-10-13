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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar

Cephede Azerbaycan ordusu tarafından büyük hezimet yaşayan Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı. Silahlar sözde insani yardım adı altında gönderiliyor. Yasa dışı silah taşıyan uçakların arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan devlet uçağı da bulunuyor. İşte Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan Ermenistan'a gönderilen silahlar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:26
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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü.
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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.
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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
Haberde yer alan iddialara göre; 3 - 9 Ekim tarihleri arasında, çatışmaların ortasında, Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar, insani yardım altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.
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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi kornet teslim edildiği de öne sürüldü.
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Ermenistan'a gizli silah sevkiyatları başladı! İşte o silahlar
Silahlar, 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağı ile nakledildi.