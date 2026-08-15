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Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. Maumere ve çevresinde binalar çöktü, evler hasar gördü, hastalar hastanelerden tahliye edildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken binlerce kişi yüksek kesimlere kaçtı. İşte depremden çarpıcı kareler...

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 1

Endonezya'nın doğusunda, Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli deprem bölgede büyük paniğe ve yıkıma yol açtı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 2

Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı özellikle Flores Adası'ndaki Maumere ve çevresinde ağır hasara neden olurken, çok sayıda binanın bölümleri çöktü, evler zarar gördü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 3

Depremin ardından bölgeden gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Maumere'deki bir limanda bir binanın bölümlerinin toz ve enkaza dönüşerek çöktüğü, çevrede bulunan insanların ise çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 4

Bölgede bazı yapıların duvarlarında çatlaklar oluşurken, hasar gören binaların çevresinde kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 5

DEPREMİN ARDINDAN BİNALAR ÇÖKTÜ, SOKAKLARDA PANİK YAŞANDI

Şiddetli sarsıntı Flores Adası'nın geniş bölümünde hissedildi. Doğu Nusa Tenggara ve Batı Nusa Tenggara'nın yanı sıra Güney Sulawesi'nin bazı kesimlerinde de güçlü sarsıntılar kaydedildi. Bazı bölgelerde yaşayanlar depremin yaklaşık bir dakika sürdüğünü bildirdi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 6

Maumere'de çekilen görüntülerde insanların yıkılan yapıların çevresinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Deprem sırasında bazı binaların bölümleri çökerken, bölgede yaşayanlar canlarını kurtarmak için sokaklara çıktı.

Talibura'da yaşayan 51 yaşındaki Nona, sarsıntının şiddetini anlatırken ailesiyle birlikte evde bulunduğunu söyledi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 7

"Deprem çok büyüktü, sarsıntı çok güçlüydü. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk" diyen Nona, evde bulunan 13 kişinin tamamının dışarı kaçtığını anlattı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 8

Depremin etkisi yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Maumere'de liman terminalindeki bekleme salonunun çöktüğü bildirildi. Nagekeo'da ise evler, depolar ve kamu binalarında hasar meydana geldi. Bölgede elektrik kesintileri ve iletişim sorunları da kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 9

ENKAZ ALTINDAN CAN PAZARI: 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremin ardından can kaybına ilişkin ilk açıklamalarda daha düşük rakamlar verildi. Ancak kurtarma ekiplerinin bölgedeki enkazlara ulaşmasıyla birlikte bilanço ağırlaştı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 10

Maumere çevresindeki kurtarma çalışmalarını yürüten yetkililer, en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 11

Can kayıplarının önemli bölümünün çöken yapıların altında kalan kişilerden oluştuğu belirtildi. Doğu Nusa Tenggara Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena da insanların uyuduğu sırada çöken enkaz nedeniyle ölümler meydana geldiğini açıkladı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 12

Bölgedeki kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri ise yolların heyelanlar nedeniyle kapanması oldu.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 13

Depremin merkez üssüne en yakın bölgelerden Nagekeo'ya karayoluyla ulaşımın bazı noktalarda mümkün olmadığı bildirildi. Bir kurtarma ekibi bölgeye feribotla ulaşmaya çalışırken, iletişim sinyallerindeki kesintiler de bilgi akışını zorlaştırdı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 14

HASTANELER BOŞALTILDI, HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Depremin şiddeti sağlık kuruluşlarında da paniğe neden oldu.

Yerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde bazı hastanelerde hastaların güvenlik amacıyla binalardan çıkarıldığı görüldü. Hastane personeli yatakları, serum askılarını ve oksijen tüplerini dışarı taşıdı. Acil müdahalelerin sürdürülebilmesi için hastane binalarının dışında geçici tedavi alanları oluşturuldu.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 15

Ende bölgesindeki bir hastanede de hastaların binadan çıkarılarak dışarı alındığı bildirildi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 16

Flores Adası'ndaki Sikka bölgesinde bulunan Aziz Petrus Büyük Ruhban Okulu'nda da deprem sırasında panik yaşandı. Sabah ayinine katılan öğrenciler, bir toplantı salonunun çatısının çökmesi üzerine binadan kaçtı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 17

Ruhban okulunun rektörü Rahip Guidelbertus Tanga, öğrenciler ile rahibelerin panik içinde dışarı çıktığını söyledi. Tanga, deprem sırasında bir binanın ikinci katından atlayan en az bir rahibin bacağının kırıldığını açıkladı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 18

DENİZ GERİ ÇEKİLDİ, TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Deprem deniz altında meydana geldiği için bölgedeki tehlike yalnızca sarsıntıyla sınırlı kalmadı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 19

Endonezya makamları depremin ardından Doğu Nusa Tenggara, Batı Nusa Tenggara, Güney Sulawesi ve Güneydoğu Sulawesi'nin bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı. Kıyı bölgelerinde yaşayanlardan sahillerden ve nehir kıyılarından uzaklaşarak daha yüksek kesimlere çıkmaları istendi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 20

Flores Adası'nın bazı bölgelerinde denizin geri çekildiğine ilişkin gözlemler de paniği artırdı. Kıyıdaki binlerce kişi daha güvenli bölgelere yöneldi; insanlar yaya olarak, motosikletlerle ve araçlarla yüksek kesimlere kaçtı. Bazı kişilerin kamyonetlerin kasalarına binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 21

Daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı. Buna rağmen deniz seviyesinin izlenmesi sürdürüldü.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 22

NAGEKEO'DA BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN KAÇTI

Depremin merkez üssüne en yakın bölgelerden Nagekeo'da yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 23

Bölgede çok sayıda ev, depo ve kamu tesisinin hasar gördüğü bildirildi. Elektrik kesintileri ve trafik yoğunluğu hayatı daha da zorlaştırırken, heyelanlar nedeniyle bazı yolların kapanması, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını güçleştirdi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 24

Yetkililer, özellikle hasarlı binalara geri dönülmemesi konusunda uyarıda bulundu. Artçı sarsıntıların daha önce zarar gören yapıların tamamen çökmesine neden olabileceği belirtildi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 38 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı 25

Bazı bölgelerde 1 metrenin altında tsunami dalgaları kaydedildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanların hasarlı yapılardan uzak durmasını istedi. Depremin ardından onlarca artçı sarsıntı da kaydedildi; bunlardan en güçlüsünün 6,1 büyüklüğünde olduğu bildirildi.