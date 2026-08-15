Can kayıplarının önemli bölümünün çöken yapıların altında kalan kişilerden oluştuğu belirtildi. Doğu Nusa Tenggara Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena da insanların uyuduğu sırada çöken enkaz nedeniyle ölümler meydana geldiğini açıkladı.

Bölgedeki kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri ise yolların heyelanlar nedeniyle kapanması oldu.

Depremin merkez üssüne en yakın bölgelerden Nagekeo'ya karayoluyla ulaşımın bazı noktalarda mümkün olmadığı bildirildi. Bir kurtarma ekibi bölgeye feribotla ulaşmaya çalışırken, iletişim sinyallerindeki kesintiler de bilgi akışını zorlaştırdı.

HASTANELER BOŞALTILDI, HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI Depremin şiddeti sağlık kuruluşlarında da paniğe neden oldu. Yerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde bazı hastanelerde hastaların güvenlik amacıyla binalardan çıkarıldığı görüldü. Hastane personeli yatakları, serum askılarını ve oksijen tüplerini dışarı taşıdı. Acil müdahalelerin sürdürülebilmesi için hastane binalarının dışında geçici tedavi alanları oluşturuldu.