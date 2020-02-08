En ölümcül gün! ABD'de kabus... Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs kabusu tüm dünyada devam ediyor. Virüste en ölümcül gün yaşanırken, ilk kez bir ABD vatandaşı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Çin'de yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e yükseldi. Giriş Tarihi: 08.02.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 10:01
Dün koronavirüsünün en ölümcül günüydü. Bir günde tam 86 can ölümcül yeni tip koronavirüsüne kurban verildi. İşte anlık olarak yaşanan tüm gelişmeler...
İLK KEZ ABD VATANDAŞI ÖLDÜ Dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyen virüste dün bir ilk de yaşandı. Virüsün sıfır noktası Vuhan'da yaşayan bir ABD vatandaşı da yaşamını yitirdi. Bu kayıp koronavirüsü nedeniyle ölen ilk ABD'li oldu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı Vuhan'da tedavi olan 60 yaşındaki bir Japonya vatandaşının zatürreden yaşamını yitirdiğini açıkladı. ölümün virüs kaynaklı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Eğer virüs kaynaklı ise bu vaka da ölen ilk Japonya vantandaşı olarak tarihe geçecek.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 723'e dünya genelinde enfekte olanların sayısı da 34 bin 400'e yükselmiş durumda. Virüsün hala tedavisi bulunabilmiş değil.
Binlerce insan, Japonya ve Hong Kong'a demirlemiş iki cruise gemisinde karantina altında bulunuyor. Japonya'daki Diamond Princess isimli cruise gemisinde virüs taramaları devam ederken gemideki toplam enfekte insan sayısı 64'e yükseldi.