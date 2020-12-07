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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

Ermenistan'da başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen kalabalığa seslenen eli silahlı pozlar veren Dadivank Manastırı'nın papazı Hovhannes Hovhannisyan, "Bugün Türkler Dadivank'ın duvarları altında yürüyor" dedi. Cephede savaşan kadın askerlerin görüntülerini ise Ruslar yayımladı. Video kaydında yer alan kadın askerler 'kahraman' olarak sunuldu.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:26
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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

Dağlık Karabağ savaşında tarihi bir yenilgi alan, işgal altında tuttuğu toprakları Azerbaycan'a iade eden Ermenistan'da siyasi çalkantı yeni bir boyut kazandı. Savaşta yer alan kadın askerlerin yer aldığı video ise Rus medyası tarafından gündemde tutuluyor.

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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

10 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla silahlar sustu, işgalciler 1 Aralık itibariyle Kelbecer, Ağdam ve Laçın'ı terk etti. BM kararlarına göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından işgal altında tutuldu.

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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

Çatışma hatları ve Laçın koridorundaki 23 ayrı noktaya 1960 Rus barış gücü askeri konuşlandırıldı, Rusya halihazırdaki son tabloyu gösteren yeni bir harita yayımladı.

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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar savaştan kaçan 33 bini aşkın Ermeni Rus barış güçlerinin koordinasyonunda Dağlık Karabağ'a geri döndü.

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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı

Savaşta binlerce askerini kaybeden Ermenistan, hezimetin üstünü örtmek için yeni bir videoyu dolaşıma soktu. Video kaydında yer alan kadın askerler 'kahraman' olarak sunuldu.