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Eli silahlı papaz sahneye çıktı! Ruslar kadın askerlerin videosu yayımladı
Ermenistan'da başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen kalabalığa seslenen eli silahlı pozlar veren Dadivank Manastırı'nın papazı Hovhannes Hovhannisyan, "Bugün Türkler Dadivank'ın duvarları altında yürüyor" dedi. Cephede savaşan kadın askerlerin görüntülerini ise Ruslar yayımladı. Video kaydında yer alan kadın askerler 'kahraman' olarak sunuldu.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:26
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