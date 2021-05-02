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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktorda öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
Çin'de yaşayan 23 yaşındaki genç elleri ve ayaklarında uyuşukluk hissedince doktora gitti. Vücudunun sağ üst kısmındaki hislerini kaybetmeye başlayan genci muayene eden doktor şaşkına döndü. Zavallı gencin beyninden bakın ne çıktı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 05:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 05:36
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!