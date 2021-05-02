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Haberler Galeri El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktorda öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktorda öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Çin'de yaşayan 23 yaşındaki genç elleri ve ayaklarında uyuşukluk hissedince doktora gitti. Vücudunun sağ üst kısmındaki hislerini kaybetmeye başlayan genci muayene eden doktor şaşkına döndü. Zavallı gencin beyninden bakın ne çıktı

Giriş Tarihi: 02.05.2021 05:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 05:36
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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Çin'de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını öğrendi.

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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Doktorlar kendisine tam pişirilmemiş kurbağa ve yılan yediği için vücudunda enfeksiyon olduğunu, enfeksiyon kaynaklı bu şikayetlerin ortaya çıktığını söylediler.

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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Şikayetleri artan Chen, Jiangsu eyaletinde bulunan Wuchang Üniversite hastanesine gitti. Chen, doktorlara 17 yıldır el ve ayaklarında uyuşma olduğunu ve şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyledi.

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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen'in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.

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El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!
El ve ayak uyuşması yaşayan genç doktordan öğrendiği gerçekle şaşkına döndü! Beyninden bakın ne çıktı!

Ameliyatı yapan doktorlar, kurtçuğun kirli su veya iyi pişirilmemiş yılan ve kurbağa gibi hayvan etinden kaynaklandığını söylediler.