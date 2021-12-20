Eksi 40 derecede mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nda kış çok çetin geçiyor. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kentinde dondurucu soğuk hayatı etkilemiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece olarak ölçüldü. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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