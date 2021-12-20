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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nda kış çok çetin geçiyor. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kentinde dondurucu soğuk hayatı etkilemiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece olarak ölçüldü. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 10:01
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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'da 250 bin kişi yaşıyor.

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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

Kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.

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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

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Eksi 40 derecede dışarıya böyle çıktı! Bu sonucu hiç beklemiyordu

Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.