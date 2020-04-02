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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan belgesel tüyleri diken diken etti. Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, virüsün Vuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceğini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:24
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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Dün gün yüzüne çıkan FBI raporu sayesinde, corona virüsü ortaya çıkmadan tam bir yıl önce, ABD'de bir havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla Çinli bir bilim adamı yakalandığı ortaya çıkmıştı.

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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Dünya bugün ise ortaya çıkan bir belgesele kilitlendi... Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, corona virüsünün Wuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceği komplo teorisini körükledi.

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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Film, onlarca mağarayı ziyaret eden merkezin araştırmacısı Tian'ı takip ediyor. Ortaya çıkan bu belgesel, corona virüsünün kökeni hakkında yeni bir spekülasyon başlattı.

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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Kimi kesimler, viroloğu 'yarasaların doğal ortamlarına girmekle' suçladı. Bunun yanı sıra virüsün Wuhan'daki başka bir laboratuvarda yaratılmış olabileceğini veya ABD'nin elinden çıkmış olduğunu düşünenler mevcut.

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Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...

Uzmanlar ise, bu tür iddiaları 'endişe ve panik yaratmakla' suçlayarak reddediyor. İşte corona virüsüne ve dünya gümdemine bomba gibi oturan belgeselle ilgili tüm detaylar...