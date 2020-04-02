Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan belgesel tüyleri diken diken etti. Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, virüsün Vuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceğini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:17Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:24