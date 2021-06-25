Dünyanın gözü Miami'de! 99 kişiden haber alınamıyor
ABD'nin Miami bölgesindeki 12 katlı apartmanın yıkılmasının ardından gözler buraya çevrildi. Saatlerdir 99 kişiden haber alınamazken umutlar tükenmeye başladı. Bina çökmesi için "11 Eylül gibi" ve "kıyamet anı" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2021
16:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
16:51
Yaklaşık 36 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde 10 metrelik bir yığına dönüştü, ABD'deki faciada 99 kişiden haber alınamıyor. AP, kayıplar arasında İsrailliler, Rusya'dan Ortodoks Yahudiler, Paraguay First Lady'sinin kız kardeşi ve Güney Amerikalılar var. Çöküş sırasında binadaki bir çift hemen kapıya yöneldi ancak koridora geldiklerinde önlerinde hiçbir şey yoktu.
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ABD'nin Florida eyaletinin en gözde plajlarına sahip Miami'de yerle bir olan 12 katlı apartmanda umutlar giderek tükeniyor, kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
Florida Surfside bölgesinde yer alan Champlain Towers adlı bina, Perşembe günü yerel saatle 02.00 sularında (TSİ 08.00) büyük bir gürültüyle çöktü, çığlıklar yükseldi.
Çökme sırasında binanın içinde kaç kişinin bulunduğu, dolayısıyla enkaz altında ne kadar insanın kalmış olabileceği ilk saatlerde bilinmiyordu. İtfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine gitti.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Atlas Okyanusu kıyısındaki cennete dünyanın dört bir yanından gelen insanların hem ziyaretçi hem de Miami sakini olarak binada yaşadığını bildiriyor.