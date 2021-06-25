Dünyanın gözü Miami'de! 99 kişiden haber alınamıyor

Yaklaşık 36 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde 10 metrelik bir yığına dönüştü, ABD'deki faciada 99 kişiden haber alınamıyor. AP, kayıplar arasında İsrailliler, Rusya'dan Ortodoks Yahudiler, Paraguay First Lady'sinin kız kardeşi ve Güney Amerikalılar var. Çöküş sırasında binadaki bir çift hemen kapıya yöneldi ancak koridora geldiklerinde önlerinde hiçbir şey yoktu.