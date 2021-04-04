Dünyanın gözü bu törendeydi! 18 kral 4 kraliçe böyle taşındı

Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinden kortej eşliğinde yeni müzeye sevk edildi. Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı 'Firavunların Altın Geçidi' adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı. İşte dünyanın izlediği o törenden çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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