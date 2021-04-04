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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın gözü bu törendeydi! 18 kral 4 kraliçe böyle taşındı Dünyanın gözü bu törendeydi! 18 kral 4 kraliçe böyle taşındı Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinden kortej eşliğinde yeni müzeye sevk edildi. Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı 'Firavunların Altın Geçidi' adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı. İşte dünyanın izlediği o törenden çarpıcı kareler... Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 10:00
Mısır'da 22 firavunun mumyaları akşam saatlerinde başkent Kahire caddelerinden kortejle geçirilerek Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı'nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi.
Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı 'Firavunların Altın Geçidi' adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı.
Yüzyıllardır bulundukları yerden alınan Mumyalar, ülkenin başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nden şehrin güneyindeki 'Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmeye başlanacağı ifade edildi.
NAKİL İŞLEMİ 40 DAKİKA SÜRDÜ
Öte yandan, mumyası taşınan tarihi kral ve kraliçeler arasında Ramses II, Ramses IX, Seqenenre Taa II ve Hatshepsu yer aldı. Mumyalar, sarsıntı emicilerin bulunduğu altın renkli koruyucularla taşınırken, nakil işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü.