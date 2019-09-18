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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!
Dünyanın en yüksek savaş alanı olarak adlandırılan Siachen bölgesi görüntülendi. Pakistan-Hindistan arasındaki çatışmaların dünya basınında büyük yankı uyandırması üzerine Siachen bölgesi merak konusu oldu. 8 bin metreyi bulan zirvelerin çevrelediği Siachen bölgesi, dünyanın en yüksek savaş alanı olarak adlandırıldı. Milyonların merakla takip ettiği Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmaların yaşandığı dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:49
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