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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!

Dünyanın en yüksek savaş alanı olarak adlandırılan Siachen bölgesi görüntülendi. Pakistan-Hindistan arasındaki çatışmaların dünya basınında büyük yankı uyandırması üzerine Siachen bölgesi merak konusu oldu. 8 bin metreyi bulan zirvelerin çevrelediği Siachen bölgesi, dünyanın en yüksek savaş alanı olarak adlandırıldı. Milyonların merakla takip ettiği Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmaların yaşandığı dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:49
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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!

Dünyanın en yüksek savaş alanı olarak adlandırılan Siachen bölgesi görüntülendi. Pakistan-Hindistan arasındaki çatışmaların dünya basınında büyük yankı uyandırması üzerine Siachen bölgesi merak konusu oldu.

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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!

Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu'yla kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.

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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!

Zirve 8 bin metreyi buluyor. Bölgede Siachen Buzulu'nun yanı sıra 62 kilometrelik Baltoro Buzulu da bulunuyor. Bu buzul dünyadaki en yüksek 25 zirvenin 7'siyle çevrili olması nedeniyle dünyanın dört bir tarafından dağcı ve doğa yürüyüşü meraklılarını da buraya çekiyor.

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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!
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Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!