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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

Türkiye, yerli ve özgün hava araçları üretme konusunda son dönemde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ATAK T129 helikopteridir. Türk ordusunun saldırı helikopteri ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan ATAK, dünyanın en güçlü saldırı helikopterleri arasında öne çıkmaktadır. İşte dünyanın en güçlü helikopterleri

Giriş Tarihi: 17.11.2023 19:12
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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

Helikopterler, günümüzde lojistik, savaş ve kurtarma alanlarında etkili bir şekilde kullanılan önemli hava araçlarından biridir. Türkiye, helikopter üretiminde kendine yer bulan ülkeler arasında yer alıyor. İtalyan Agusta Westland lisansıyla üretilen ATAK helikopterleri, Türk ordusunun güçlü vurucu unsurları arasında yerini almış durumda. En son Fas'taki Marakeş Airshow'da tanıtılan ATAK helikopteri, saldırı helikopterleri sıralamasında ilk 10'da kendine yer buldu. Bu bağlamda, dünyanın en güçlü 10 saldırı helikopteri hangileri, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki dünyanın en güçlü 10 saldırı helikopteri hangileri?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SAVAŞ HELİKOPTERLERİ!

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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

1. Z-10 (Çin)

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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

4,5 ton ağırlığında, iki oturaklı silahlı helikopter olan Z-19, 23mm otomatik savaş topu ve genellikle füze olmak üzere yarım tona yakın mühimmat taşıyabiliyor.

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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

2. Mil Mi-24 (Rusya)

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Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

Lakabı "Uçan Tank" olan helikopterin gövdesi çok sağlam bir zırhla kaplanmıştır. Kokpiti, pilotları nükleer, biyolojik, kimyasal gaz sızıntılarına karşı koruyabilir.