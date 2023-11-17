Dünyanın en iyi savaş helikopterleri! Türkiye listede boy göstermeye devam ediyor! İşte merak edilen liste…

Türkiye, yerli ve özgün hava araçları üretme konusunda son dönemde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ATAK T129 helikopteridir. Türk ordusunun saldırı helikopteri ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan ATAK, dünyanın en güçlü saldırı helikopterleri arasında öne çıkmaktadır. İşte dünyanın en güçlü helikopterleri