Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu! Taste Atlas isimli bir web sitesi, ülkelerin geleneksel lezzetlerini merak altına aldı. Dünyanın farklı noktalarındaki geleneksel yemek listesi hazırlayan site, Türkiye'den de 5 lezzete yer verdi. İşte listeye giren o 5 yemek ve dünya lezzetleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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