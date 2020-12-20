20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu! Taste Atlas isimli bir web sitesi, ülkelerin geleneksel lezzetlerini merak altına aldı. Dünyanın farklı noktalarındaki geleneksel yemek listesi hazırlayan site, Türkiye'den de 5 lezzete yer verdi. İşte listeye giren o 5 yemek ve dünya lezzetleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:37
  • 1
  • 91
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

29- Pesto soslu trenette, İtalya

  • 3
  • 91
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya

  • 4
  • 91
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya

  • 5
  • 91
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu! Türkiye'den 5 yemek listede...

26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya