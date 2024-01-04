Dünyanın en iyi 100 şehri listesi çıktı! O ilimiz Avrupa'yı geride bıraktı!

İngiliz merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehri listesini açıkladı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Türkiye'den de 3 kent yer aldı. Avrupa, toplam 63 şehir ile listenin önemli bir bölümünü oluşturdu. İşte Türkiye'den listeye giren iller ve sıraları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 21:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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