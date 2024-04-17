Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları listesindeki yükselişinin ardından dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler arasında da önemli bir yer edinmeye başladı. Bölgesel çatışmaların devam ettiği coğrafyalarda, ülkelerin savunma sanayisine olan yatırımları artarak devam ediyor. Türkiye ise özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gibi alanlarda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Ülkelerin kendi orduları için ayırdıkları bütçeler her geçen gün daha da artarken, ABD merkezli Global Firepower tarafından 2024 yılına ait yeni bir liste daha paylaşıldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ LİSTESİ 2024