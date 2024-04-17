17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

Son yapılan analizler, ABD merkezli Global Firepower tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler, Türk ordusunun dünyanın en güçlü orduları arasında önemli bir konuma yükseldiğini gösteriyor. Bu başarı, Türk ordusunun kararlı modernizasyon ve güçlendirme çalışmalarının somut ve etkili sonuçlarını ortaya koymaktadır. Özellikle kara ve hava kuvvetleri alanında gösterilen güçlü performans, Türkiye'nin askeri yeteneklerinin geniş bir yelpazede tanınmasına yol açmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:12
  • 1
  • 51
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları listesindeki yükselişinin ardından dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler arasında da önemli bir yer edinmeye başladı. Bölgesel çatışmaların devam ettiği coğrafyalarda, ülkelerin savunma sanayisine olan yatırımları artarak devam ediyor. Türkiye ise özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gibi alanlarda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Ülkelerin kendi orduları için ayırdıkları bütçeler her geçen gün daha da artarken, ABD merkezli Global Firepower tarafından 2024 yılına ait yeni bir liste daha paylaşıldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ LİSTESİ 2024

  • 2
  • 51
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

1-Amerika Birleşik Devletleri

  • 3
  • 51
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

2-Rusya

  • 4
  • 51
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

3-Çin

  • 5
  • 51
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!

4-Hindistan