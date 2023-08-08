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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!

Globalfirepower tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye deniz kuvvetlerinde elde ettiği güçlü pozisyonla diğer ülkeleri geride bırakmayı başardı. Deniz gücü açısından önemli bir yer tutan Türkiye, modern filosu, denizaltılar, savaş gemileri ve amfibi araçlarıyla dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin sırası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 21:27
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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! Türkiye devleri geride bıraktı!

Globalfirepower ülkelerin deniz kuvvetlerini açıkladı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! Türkiye devleri geride bıraktı!

97-Gabon

96- Beliz

95- Litvanya

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! Türkiye devleri geride bıraktı!

94- Karadağ

93- Kazakistan

92- Sırbistan

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! Türkiye devleri geride bıraktı!

91- Kongo Demokratik Cumhuriyeti

90- Belçika

89- Uruguay

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! Türkiye devleri geride bıraktı!

88- Surinam

87- Sudan

86- Letonya