Dünyanın en çirkin köpeği: Bay mutlu yüz

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaleti sıra dışı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Petaluma kasabasındaki etkinlikte çok sayıda köpek, 'en çirkin' seçilmek için yarıştırıldı. En çirkin köpek yarışması, bu yıla kadar 31 kez düzenlenmişti. Yarışmaya verilen iki yıllık pandemi arası, bu sene sona erdi. Yarışmada jüri üyeleri, köpekleri tek tek inceledi. Jüriyi etkilemeyi başaransa, yarışa Arizona'dan katılan, sahiplenilmiş köpek 'bay mutlu yüz' oldu. 'En çirkin' seçilen 'bay mutlu yüz', 17 yaşında. Vücudunda fazla tüyü yok. 'Dünyanın en çirkini' seçilerek, sahibi 48 yaşındaki müzisyen Jeneda Benally'ye para ödülü ile bir kupa kazandırdı. Benally, yarışmanın ardından köpeğini öpücüklere boğdu. Benally, ''Dünyanın en çirkin köpeğine sahip olduğumu hissediyor muyum bilmiyorum. Ama dünyanın en sevimli köpeğine sahip olduğumu biliyorum'' dedi. Bay mutlu yüz, sahibiyle birlikte televizyon programına da çıkacak.