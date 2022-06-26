Dünyanın en çirkin köpeği: Bay mutlu yüz

Amerika Birleşik Devletleri'nde "dünyanın en çirkin köpeği"ni belirlemek üzere yarışma düzenlendi. Bu unvanı kazanansa 17 yaşındaki Bay mutlu yüz adında bir köpek oldu.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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