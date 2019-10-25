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"Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar"

Türklerin maddi ve manevi kıyamete gitmekte olan dünyaya söz konusu değerleri yeniden aktardığını dile getiren Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "Bu dünyadan Türkleri çekin dünya, uluslararası güç ve iktidar çatışması yaşanır hale gelir ve Armageddon dediğimiz kıyamet savaşı başlar. Suriye'deki çocuklar bizi kucaklıyorsa, bu bizim ruhumuzdan dolayıdır." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 19:00
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Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar

Türklerin maddi ve manevi kıyamete gitmekte olan dünyaya söz konusu değerleri yeniden aktardığını dile getiren Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "Bu dünyadan Türkleri çekin dünya, uluslararası güç ve iktidar çatışması yaşanır hale gelir ve Armageddon dediğimiz kıyamet savaşı başlar. Suriye'deki çocuklar bizi kucaklıyorsa, bu bizim ruhumuzdan dolayıdır." şeklinde konuştu.

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Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar

"TÜRKLER BAZI MİLLETLERİ KURTARMAK İÇİN CANINI VERDİ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Türklerin, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar soykırıma uğramış milletleri kurtarmak için canını verdiğini hatırlattı.

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Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin her yerde, her zaman bozgunculara karşı mücadele verdiğini, hem alp hem eren yani Alperen olduğunu anlatarak, bugün Suriye'deki çocukların Türk askerini görünce koşarak kucaklamasının Alperen ruhunun devam etmesinden kaynaklandığını söyledi.

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Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar

Öke, dünyanın hiçbir zaman bu kadar kötü bir dönem yaşamadığını, teknolojinin insanın kalitesini yükseltmediği tam tersine kötüleştirdiği bir yüzyıl yaşandığını kaydetti

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Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar

"BATI TARİHİ SÖMÜRGECİLİKLE BAŞLAR, KÖLE TİCARETİ İLE DEVAM EDER"

Dünyanın, kalitesizleşmesinden, çirkinleşmesinden Batı medeniyetinin sorumlu olduğunu savunan Prof. Dr. Öke, "Bu yüzyılda yükselen en büyük trend nefret söylemi, linç telakkisi ve kan tutmasıdır. Bu uluslararası perspektifte füzelerden ve ekolojik yıkımdan çok daha önemli. İnsan kendi türünü yok etmeye başladı. Zihinsel ve spiritüel obezitenin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Batı toplumunun dünyayı getirdiği noktadır bu. Batı tarihi sömürgecilikle başlar, köle ticareti ile devam eder. Bu emperyalizm bütün ülkeleri bölmüş, parçalamış, yok etmiş ama kendisi de mutlu olmamıştır." diye konuştu.