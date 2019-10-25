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"Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar"
Türklerin maddi ve manevi kıyamete gitmekte olan dünyaya söz konusu değerleri yeniden aktardığını dile getiren Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "Bu dünyadan Türkleri çekin dünya, uluslararası güç ve iktidar çatışması yaşanır hale gelir ve Armageddon dediğimiz kıyamet savaşı başlar. Suriye'deki çocuklar bizi kucaklıyorsa, bu bizim ruhumuzdan dolayıdır." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 19:00
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