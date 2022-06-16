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Haberler Galeri Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı uzman Bruna Pereira Amazon'da sırra kadem bastı. 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber gelmeyen ünlü gazetecinin kaçak avcılar tarafından tehdit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dom Phillips ile Bruna Pereira'nın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 13:20
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Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'ın gazetecisi Dom Phillips, Brezilya'da ortadan kaybolmuştu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği gün yüzüne çıktı.

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Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

AMAZONLAR'DA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlar'da öldürüldüğünü duyurdu.

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Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

TEK TEK İTİRAF ETTİ

Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilyalı uzman Bruna Pereira'nın Amazon ormanlarında yaptıkları araştırma sırasında kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ikiliyi öldürüp gömdüğünü itiraf etti.

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Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Dedektif Eduardo Fontes, Amarildo da Costa de Oliveira adlı şüphelinin işlediği suçu detaylarıyla anlattığını ve polisleri ikiliyi gömdüğü bölgeye götürdüğünü belirtti.

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Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

CİNAYETİN SEBEBİ NE?

Brezilya polisi, Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) ile birlikte cesetlere kimlik tespiti yapacak. Olayla ilgili olarak ek gözaltılar yapılması beklenirken, cinayetin sebebi hâlâ araştırılıyor.