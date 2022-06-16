16 Haziran 2022, Perşembe
Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı uzman Bruna Pereira Amazon'da sırra kadem bastı. 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber gelmeyen ünlü gazetecinin kaçak avcılar tarafından tehdit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dom Phillips ile Bruna Pereira'nın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.06.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 13:20
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