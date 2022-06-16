Dünyaca ünlü gazeteci Dom Phillips sırra kadem basmıştı: Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

TEK TEK İTİRAF ETTİ

Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilyalı uzman Bruna Pereira'nın Amazon ormanlarında yaptıkları araştırma sırasında kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ikiliyi öldürüp gömdüğünü itiraf etti.