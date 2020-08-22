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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Başkan Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması dünyada son haber oldu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğalgaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere, "son dakika haberi" olarak duyuruldu ve dış basında geniş yer aldı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 11:08
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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ve dün tüm dünyaya açıkladığı doğalgaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı.

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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki karasularında doğalgaz yatakları bulduğunu açıkladığı belirtildi.

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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.

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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde, sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu, Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi.

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Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Doğalgazın, Fatih sondaj gemisi tarafından 250 kilometrekarelik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.