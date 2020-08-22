Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım! Başkan Erdoğan müjdesini verdi

Başkan Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması dünyada son haber oldu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğalgaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere, "son dakika haberi" olarak duyuruldu ve dış basında geniş yer aldı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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