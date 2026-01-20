CANLI YAYIN
Dünya izledi, İsrail yıktı! İşgal altındaki Kudüs'te UNRWA’ya buldozerli saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'nın merkezini buldozerlerle yerle bir etti. Uluslararası hukuku ve BM dokunulmazlığını hiçe sayan saldırı, İsrail'in Orta Doğu'daki kronik istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail işgal güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan UNRWA yerleşkesine baskın düzenledi. Güvenlik görevlileri zorla dışarı çıkarılırken, bölgeye sokulan buldozerler BM'ye ait binaları yıkmaya başladı.

UNRWA yetkilileri, bu adımı "emsalsiz ve tehlikeli bir saldırı" olarak nitelendirirken, yaşananların Birleşmiş Milletler'in ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

"BUGÜN UNRWA, YARIN TÜM DÜNYA HEDEFTE"

Ajans yetkilileri, saldırının yalnızca Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA'yı değil, küresel düzende uluslararası kurumların varlığını hedef aldığını belirtti.

"Bugün UNRWA'ya yapılanlar, yarın herhangi bir uluslararası kuruluşun ya da diplomatik misyonun başına gelebilir" uyarısı yapıldı.

Yerleşkede İsrail bayrağının çekilmesi ise, işgalin yalnızca askeri değil sembolik ve ideolojik boyutunu da gözler önüne serdi.

SİYONİST BAKAN SAHNEDE: 'TARİHİ GÜN' DİYEREK YIKIMI SELAMLADI

Aşırı sağcı ve siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yıkım alanına gelerek çalışmaları bizzat izlemesi tepkileri daha da büyüttü.

Ben-Gvir, saldırıyı utanmadan "tarihi bir gün" olarak nitelendirirken, UNRWA'yı hedef alarak "terör destekçileri temizleniyor" söylemini yineledi.

Bu açıklamalar, İsrail hükümetindeki siyonist kadroların uluslararası hukuku ve insani yardım mekanizmalarını nasıl düşmanlaştırdığını bir kez daha ortaya koydu.

KANIT YOK, SUÇLAMA ÇOK: UNRWA'YA HAMAS İFTİRASI

İsrail yönetimi, UNRWA'yı yıllardır Filistin direniş örgütü Hamas'la ilişkilendirmeye çalışsa da, uluslararası soruşturmalar bu iddiaları doğrulayacak somut ve bağlayıcı kanıtlar ortaya koymadı.

Bağımsız incelemelerde bazı idari sorunlara dikkat çekilse de, İsrail'in sözde "terörle bağlantı" suçlamalarının siyasi bir bahane olduğu vurgulandı.

BM: DOKUNULMAZLIK İHLAL EDİLDİ, HUKUK ÇİĞNENDİ

Birleşmiş Milletler cephesi ise net: UNRWA yerleşkesi BM toprağıdır ve dokunulmazdır.

BM Genel Sekreteri daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in bu tür adımlarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini ve küresel düzen için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Buna rağmen İsrail, BM yetkililerini dahi "istenmeyen kişi" ilan ederek saldırgan politikasını kurumsallaştırdı.

ORTA DOĞU'DA İSTİKRARSIZLIĞIN ADI: İSRAİL

Gazze'den Batı Şeria'ya, Kudüs'ten Lübnan sınırına kadar her kriz başlığında İsrail'in imzası bulunurken, UNRWA'ya yönelik bu saldırı Tel Aviv yönetiminin bölgesel kaosu derinleştirme stratejisinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Filistinliler için eğitim, sağlık ve temel insani hizmetlerin bel kemiği olan UNRWA'nın hedef alınması, yalnızca bir bina yıkımı değil; bir halkın yaşam damarlarına vurulmuş bir darbe olarak görülüyor.

İşte İsrail'in hukuk tanımaz yıkımından kareler...

