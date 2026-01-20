Dünya izledi, İsrail yıktı! İşgal altındaki Kudüs'te UNRWA’ya buldozerli saldırı
İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'nın merkezini buldozerlerle yerle bir etti. Uluslararası hukuku ve BM dokunulmazlığını hiçe sayan saldırı, İsrail'in Orta Doğu'daki kronik istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail işgal güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan UNRWA yerleşkesine baskın düzenledi. Güvenlik görevlileri zorla dışarı çıkarılırken, bölgeye sokulan buldozerler BM'ye ait binaları yıkmaya başladı.
UNRWA yetkilileri, bu adımı "emsalsiz ve tehlikeli bir saldırı" olarak nitelendirirken, yaşananların Birleşmiş Milletler'in ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.
"BUGÜN UNRWA, YARIN TÜM DÜNYA HEDEFTE"
Ajans yetkilileri, saldırının yalnızca Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA'yı değil, küresel düzende uluslararası kurumların varlığını hedef aldığını belirtti.
"Bugün UNRWA'ya yapılanlar, yarın herhangi bir uluslararası kuruluşun ya da diplomatik misyonun başına gelebilir" uyarısı yapıldı.
Yerleşkede İsrail bayrağının çekilmesi ise, işgalin yalnızca askeri değil sembolik ve ideolojik boyutunu da gözler önüne serdi.
SİYONİST BAKAN SAHNEDE: 'TARİHİ GÜN' DİYEREK YIKIMI SELAMLADI
Aşırı sağcı ve siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yıkım alanına gelerek çalışmaları bizzat izlemesi tepkileri daha da büyüttü.
Ben-Gvir, saldırıyı utanmadan "tarihi bir gün" olarak nitelendirirken, UNRWA'yı hedef alarak "terör destekçileri temizleniyor" söylemini yineledi.
Bu açıklamalar, İsrail hükümetindeki siyonist kadroların uluslararası hukuku ve insani yardım mekanizmalarını nasıl düşmanlaştırdığını bir kez daha ortaya koydu.