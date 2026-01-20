Dünya izledi, İsrail yıktı! İşgal altındaki Kudüs'te UNRWA’ya buldozerli saldırı

Bağımsız incelemelerde bazı idari sorunlara dikkat çekilse de, İsrail'in sözde "terörle bağlantı" suçlamalarının siyasi bir bahane olduğu vurgulandı.

İsrail yönetimi, UNRWA'yı yıllardır Filistin direniş örgütü Hamas'la ilişkilendirmeye çalışsa da, uluslararası soruşturmalar bu iddiaları doğrulayacak somut ve bağlayıcı kanıtlar ortaya koymadı.

BM: DOKUNULMAZLIK İHLAL EDİLDİ, HUKUK ÇİĞNENDİ

Birleşmiş Milletler cephesi ise net: UNRWA yerleşkesi BM toprağıdır ve dokunulmazdır.

BM Genel Sekreteri daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in bu tür adımlarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini ve küresel düzen için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Buna rağmen İsrail, BM yetkililerini dahi "istenmeyen kişi" ilan ederek saldırgan politikasını kurumsallaştırdı.