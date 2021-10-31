Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

GÜNDEM NE OLACAK?

ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkaran Donald Trump'ın ardından Joe Biden'ın bu anlaşmaya tekrar geri dönmesi ve net sıfır karbon taahhütlerini açıklaması, COP26 öncesindeki en önemli gelişmelerden biri oldu. Çin'in kömür yatırımlarını azaltma hedefi, Suudi Arabistan'ın 2060 için net sıfır emisyon hedefi koyması ve Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması gibi gelişmeler de COP26 için heyecan yarattı. Dünyanın "en iyi son şansı" olarak değerlendirilen Glasgow'daki COP26 Konferansı'nda 200 ülkeden 2030 yılına kadar yaydıkları emisyonları azaltma planlarını sunmaları bekleniyor. Nitekim bu ülkeler 2015'de küresel ısınmayı sanayileşme öncesi sevilere kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1.5 derecenin altında tutma hedefini gerçekleştirmek için değişiklikler yapma konusunda anlaşmıştı.

Bu yüzden, Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin 2050 yılında net sıfır emisyon salımına ulaşmak için ciddi düzeyde emisyon azaltımına gitmesi gerekiyor. Konferansa 120'nin üzerinde ülke liderinin katılımı beklenirken, dünya liderleri zirvesinin ardından yeşil ulaşımdan, doğayı korumaya kadar her gün farklı bir konu ele alınacak. 4 Kasım Dünya Enerji Günü'nde ise BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı, İngiliz politikacı Alok Sharma "Kömürü tarih yapalım" çağrısında bulunacak, 10 Kasım Ulaştırma Günü'nde de elektrikli araçlar konusuna odaklanılacak. Konferansın duyurulan diğer gündem maddeleri arasında elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, daha az ağaç kesilmesi, kıyı savunma sistemlerinin teşviki gibi iklim değişikliğinin etkilerinden insanların nasıl korunacağına yönelik uygulamalar da yer alıyor.