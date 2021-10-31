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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

Son dönemde dünya için en tehlikeli durum haline gelen İklim Değişikliği için İskoçya'nın Glasgow kentinde BM 26. İklim Değişikliği Konferansı gerçekleşecek. Türkiye'nin iklim krizine karşı çalışmaları için birkaç kalkınma bankasından fon aldığı da konuşuluyor. Diğer yandan, Türkiye'nin, gelişmiş ülkeler kategorisi olarak bilinen "Ek-1"den çıkmaya ilişkin talebini geri çektiği ve bu konuda bir müzakere olmayacağı da bildirildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:26
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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

Dünyanın en tehlikeli küresel ısınma ve iklim kriziyle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada sel, yangın, fırtına ve kuraklık gibi doğal afetlerle yaşanırken, bugün İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak olan 'COP26' olarak anılan BM 26. İklim Değişikliği Konferansı'nda alınacak kararlar belki de 'son umut' olacak.

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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

İklim krizi, bir süredir tüm dünyada gündemin üst sıralarında yerini almışken, geçen yıl yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26)" İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başlıyor. Kasımın 12'sine kadar sürecek konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede dünya liderlerinin taahhütlerinin gündeme gelmesi ve çok önemli kararların alınması bekleniyor.

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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

Türkiye'nin bu konferansa ilk kez Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak katılacak olması da dikkat çekiyor. Konferansta alınacak kararlar ve ülkelerin vereceği taahhütler, ülke ekonomilerinde, şirketlerde olduğu kadar günlük hayatımızda da değişimler yaratmaya aday. Zira ülkelerin iklim krizine karşı alacağı politik kararlar ve uygulamalar, kullandığımız araçlardan, yakıtlara, evlerimizin yalıtımına kadar pek çok şeyi etkileyecek, yeni bir ekonomik ve toplumsal dönüşüm yaşatacak.

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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

ÇABALAR YETERSİZ

Geçen aylarda Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere, sel, yangın gibi doğal afetlerdeki artışın arkasında küresel ısınmanın olduğu artık bilimsel açıdan da kabul görmüş bir gerçek. Konferansın temel aldığı ve BM'nin ağustos ayında yayımladığı "Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli"nin iklim değişikliğine yönelik değerlendirme raporu (IPCC) da iki önemli noktayı tartışmaya kapattı: Birincisi, küresel sıcaklığın öngörülenden 10 yıl önce yani 2030'a kadar 1.5 derece artacağı; ikincisi de bilim adamlarının, emisyonlardaki artışın sebep olduğu iklim değişikliğinin "insan ürünü" olduğunu açıkça kabul etmiş olması. COP26'nın temel aldığı IPCC raporuna göre, küresel ısınmanın "korkunç sonuçları"nı yaşamaya başladık ve gelecek yıllarda bu giderek daha belirgin hale gelecek. Bununla birlikte, iklim değişimine karşı gösterilen çabalar da küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlama konusunda yetersiz kalıyor.

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Dünya için son şans Glasgow! Türkiye de çalışmalara hız verdi

GÜNDEM NE OLACAK?

ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkaran Donald Trump'ın ardından Joe Biden'ın bu anlaşmaya tekrar geri dönmesi ve net sıfır karbon taahhütlerini açıklaması, COP26 öncesindeki en önemli gelişmelerden biri oldu. Çin'in kömür yatırımlarını azaltma hedefi, Suudi Arabistan'ın 2060 için net sıfır emisyon hedefi koyması ve Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması gibi gelişmeler de COP26 için heyecan yarattı. Dünyanın "en iyi son şansı" olarak değerlendirilen Glasgow'daki COP26 Konferansı'nda 200 ülkeden 2030 yılına kadar yaydıkları emisyonları azaltma planlarını sunmaları bekleniyor. Nitekim bu ülkeler 2015'de küresel ısınmayı sanayileşme öncesi sevilere kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1.5 derecenin altında tutma hedefini gerçekleştirmek için değişiklikler yapma konusunda anlaşmıştı.

Bu yüzden, Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin 2050 yılında net sıfır emisyon salımına ulaşmak için ciddi düzeyde emisyon azaltımına gitmesi gerekiyor. Konferansa 120'nin üzerinde ülke liderinin katılımı beklenirken, dünya liderleri zirvesinin ardından yeşil ulaşımdan, doğayı korumaya kadar her gün farklı bir konu ele alınacak. 4 Kasım Dünya Enerji Günü'nde ise BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı, İngiliz politikacı Alok Sharma "Kömürü tarih yapalım" çağrısında bulunacak, 10 Kasım Ulaştırma Günü'nde de elektrikli araçlar konusuna odaklanılacak. Konferansın duyurulan diğer gündem maddeleri arasında elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, daha az ağaç kesilmesi, kıyı savunma sistemlerinin teşviki gibi iklim değişikliğinin etkilerinden insanların nasıl korunacağına yönelik uygulamalar da yer alıyor.