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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta çöken bina tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Binada yaşamını sürdüren yüzlerce kişiden en az 12'sinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, 149 kişiden ise halen haber alınamıyor. Binanın çöküşüne ilişkin çeşitli tevatürler ortaya atılırken çarpıcı saptamalar da yapıldı. Dünyanın ilgisini çeken bir diğer konu ise enkazdan gelen ve günlerdir hiç durmadan çalan telefon sesi. Uzmanlar telefon sesinin nereden, nasıl geldiğini açıklayamıyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 23:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 23:59
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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili çarpıcı haberler geliyor.

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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

ABD'de geçtiğimiz hafta yıkılan binanın enkazında yaşanan garip bir olay herkesi umutla karışık bir şüpheye sürükledi. Günlerdir enkaz altında olan 80'lik çift ailesine bir mesaj göndermeye çalışıyor olabilir mi?

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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

Washington Post'ta yayımlanan bir haber okuyanları hepsinden farklı bir kafa karışıklığına ve şüpheye sürükledi. Uzmanlar ise gerilim filmlerini hatırlatan olayın iç yüzünü açıklamakta zorlanıyor.

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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

YAŞLI ÇİFTTEN HABER ALINAMIYORDU

Her şey binanın çöktüğü gece başladı. Olayın üzerinden 24 saate yakın zaman geçmişti. Halen enkaz altında olduğu tahmin edilen onlarca kişi vardı ancak umutlar da yavaş yavaş tükeniyordu.

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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

Haber alınamayanlar arasında Arnie ve Myriam Notkin çifti de vardı. 87 yaşındaki Arnie Notkin emekli bir beden eğitimi öğretmeniydi. Eşi Myriam ise Küba'da doğmuş, çocuk denebilecek yaşta Castro rejiminden kaçarak ülkeyi terk etmiş ve ABD'ye sığınmıştı. Daha sonra bankacılık ve emlakçılık yapan Myriam Notkin'i ailesi "bir dakika yerinde durmayan bir kadın" olarak tanımlıyordu.