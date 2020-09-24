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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 470 balinadan 70'inin kurtarıldığı ancak 380'inin telef olduğu açıklandı. Öte yandan basın toplantısına katılan Deniz Koruma Projesi'nde yaban hayatı koruma biyoloğu olarak görev yapan Kris Carlyon, durumları belirsizliğini koruyan 4 balinanın uyutulabileceğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2020 08:50Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 08:52