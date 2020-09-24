Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Söz konusu balinaların durumlarının bir veteriner tarafından değerlendirildiğini aktaran Carlyon, ''Onlara bir şans verdik, serbest bırakmaya çalıştık, iyi iş çıkarmadılar. Bu tamamen kendilerinin içinde buldukları durumdan kaynaklanıyor. İyi gitmiyorlar, bu yüzden en insancıl eylem uyutmaktır." ifadelerini kullandı.