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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan yaklaşık 470 balinadan 70'inin kurtarıldığı ancak 380'inin telef olduğu açıklandı. Öte yandan basın toplantısına katılan Deniz Koruma Projesi'nde yaban hayatı koruma biyoloğu olarak görev yapan Kris Carlyon, durumları belirsizliğini koruyan 4 balinanın uyutulabileceğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 08:52
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, düzenlediği basın toplantısında, dördüncü gününe giren balinaları kurtarma operasyonundaki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Devam eden çalışmalarda sığ sularda kumlara saplanan 70 balinanın kurtarılarak başarıyla denize döndürüldüğünü ancak 380 balinanın kurtarılamadığını aktaran Deka, 20 balinanın bugün serbest bırakılacak kadar güçlü göründüğünü söyledi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Deka, iyi durumdaki memelileri denize döndürmek için zaman karşı yarıştıklarını belirtti.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

DÖRT BALİNA UYUTULABİLİR

Basın toplantısına katılan Deniz Koruma Projesi'nde yaban hayatı koruma biyoloğu olarak görev yapan Kris Carlyon, durumları belirsizliğini koruyan 4 balinanın uyutulabileceğini dile getirdi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Zamana karşı yarıştılar...

Söz konusu balinaların durumlarının bir veteriner tarafından değerlendirildiğini aktaran Carlyon, ''Onlara bir şans verdik, serbest bırakmaya çalıştık, iyi iş çıkarmadılar. Bu tamamen kendilerinin içinde buldukları durumdan kaynaklanıyor. İyi gitmiyorlar, bu yüzden en insancıl eylem uyutmaktır." ifadelerini kullandı.