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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban'ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Afganistan'da ABD ve NATO'nu çekilmesi sonrasında başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanmış durumda. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan bölgeden Taliban'ı kızdıracak görüntüler geldi. Pencşir vilayeti 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hatırlanıyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 11:20
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Dünya Kabil'in tek kurşun atılmadan Taliban'ın eline geçmesinin ardından günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban'a karşı oluşturulan koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de Taliban'ı oldukça kızdıracak bir adım atıldı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Sputnik News'un Afganistan merkezli bir haber ajansı olan Khaama Press'e dayandırdığı haberine göre, Pencşir'deki güçler kent savunmasını artırmak için hendekler kazmaya başladı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

Bu adımın Taliban'ın 'diyolog çağrısı' yapmasından sonra atılması ise direnişçilerin 'teslim olmayacağız' mesajı olarak nitelendirildi.