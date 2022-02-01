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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına takılan görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, 3 yaşındaki kızını, ayıların bulunduğu alana attı. Küçük kız hafif şekilde yaralanırken anne için 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. İşte dehşete düşüren korku dolu anlar...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:18
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

ANNE 15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.