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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ABD-Rusya bağları tamamen koptu. Karadeniz ve Akdeniz'de artan gerilimde yeni hamleler peş peşe geldi. Dünya basını bölgeyi korkuyla takip ederken, Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:02
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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Rusya ve ABD arasındaki gerilim iki ülkenin de geri adım atmaması üzerine artarak devam ediyor. Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra dibe vuran ikili ilişkiler, karşılıklı askeri provokasyonlarla daha da kötüye gidiyor.

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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Rus savaş gemilerinin ABD ordusu tarafından yakından izlendiği biliniyor, özellikle ABD Donanması'nın bir grup Rus gemisine eşlik etmeyi amaçlayan (en az) üç savaş gemisi olduğu bildiriliyor.

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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Bugün Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.

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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Aktarılan bilgiye göre, bir grup Rus savaş gemisi, Hawai Adaları'nın karasularından sadece 40-45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.