22 Haziran 2021, Salı
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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!
Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ABD-Rusya bağları tamamen koptu. Karadeniz ve Akdeniz'de artan gerilimde yeni hamleler peş peşe geldi. Dünya basını bölgeyi korkuyla takip ederken, Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:02
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