Düğünden yıllar sonra ortaya çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry ilişkisine dair 6 yeni bilgi

DİZİ OLARAK BAŞLADI

Kraliyet yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family,' (Özgürlüğü Bulmak: Harry ve Meghan ve Modern bir Kraliyet Ailesinin Oluşumu) kitabı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sahne arkasına bir bakış sunuyor. Çiftin basın tarafından yaşadıkları ilgi ve tacizi konu alan kitapta Kraliyet Ailesinden ayrılma kararı da detaylı bir şekilde anlatılıyor. The Times ve Sunday Times'da dizi olarak yayınlanmaya başlayan kitap, gelecek ay da piyasaya çıkacak.