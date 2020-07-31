Düğünden yıllar sonra ortaya çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry ilişkisine dair 6 yeni bilgi

MEĞER GERİLİM KARDEŞLER ARASINDAYMIŞ

Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.