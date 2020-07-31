Düğünden yıllar sonra ortaya çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry ilişkisine dair 6 yeni bilgi Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap; Prens Harry ve Meghan Markle'a ilişkin doğru bilinen pek çok yanlışa ışık tuttu. Kitap özellikle Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün döneminde yapılan yanlış haberlere dikkat çekti. Giriş Tarihi: 31.07.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 13:06 DİZİ OLARAK BAŞLADI Kraliyet yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family,' (Özgürlüğü Bulmak: Harry ve Meghan ve Modern bir Kraliyet Ailesinin Oluşumu) kitabı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sahne arkasına bir bakış sunuyor. Çiftin basın tarafından yaşadıkları ilgi ve tacizi konu alan kitapta Kraliyet Ailesinden ayrılma kararı da detaylı bir şekilde anlatılıyor. The Times ve Sunday Times'da dizi olarak yayınlanmaya başlayan kitap, gelecek ay da piyasaya çıkacak. GALERİ DEVAM EDİYOR MEĞER GERİLİM KARDEŞLER ARASINDAYMIŞ Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı. ORTAK HESAPLARINDAN ÖNCE BİR 'FAKE HESAP' VARMIŞ Meghan, Harry ile ilk randevusundan sonra Instagram üzerinden 'SpikeyMau5' adlı bir hesabı takip etmeye başladı. Harry'nin House müzik tarzına olan sevgisinden ilham alan Instagram hesap ismi, DJ Deadmau5'e referans yapıyor. Aynı zamanda internet üzerinde birçok farklı hesabı için bu ismi kullanan Prens Harry, Instagram'da gizli bir hesap ile sosyalleşiyormuş! PRENS WİLLİAM'DAN MEGHAN MARKLE'A MESAFELİ YAKLAŞIM Prens William, Prens Harry'i Meghan Markle ile ilişkisinde yavaş ve emin adımlar ile ilerlemesi konusunda uyarmış. Kardeşinin acele etmesini istemeyen Prens William, Meghan'ı tanımak için uzun bir süre ilişkilerine devam etmesi konusunda Prens Harry'e tavsiye vermiş. Kitabın alıntılarına göre Prens Harry'nin aşık olmasından mutlu olan Prens William, yine de kardeşinin arkasını kollamak istemiş. William'ın yanı sıra Kraliyet Ailesi'nin yaptıkları eleştiriler ise Prens Harry'nin eşi Markle üzerindeki korumacılığını artırmış. GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI Kitaba göre gergin birkaç ayın ardından geçtiğimiz Mart bir arkadaşına gözyaşları içinde hislerini anlatan Meghan Markle, "Bu aile için tüm hayatımdan vazgeçtim. Yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırdım. Ama işte buradayız. Bu çok üzücü." demiş.