DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

TEN TENE TEMASLA İLİŞKİLİ

Smallwood, "Bu, daha önce bu hastalığa ilişkin farkında olmadığımız bir şey olabilir. Gerçekten en sık görülen bulaşma yoluna odaklanmamız gerekiyor ve bunun ten tene temasla ilişkili olduğunu açıkça görüyoruz" diye konuştu.