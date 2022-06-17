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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Almanya ile İtalya'daki bir takım hastaların sperminde maymun çiçeği virüsünün çıktığına ilişkin çalışmaları değerlendirerek, hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalini araştırdığını açıkladı. Son zamanlarda daha sık Avrupa ülkelerinde rastlanan mevcut maymun çiçeği virüsünde pek çok vaka, yakın temasta bulunan cinsel partnerler arasında görüldü. Fakat DSÖ, virüsün cinsel yolla değil, şahıslar arası yakın temas yoluyla bulaştığını belirtmişti. İşte ayrıntılar…