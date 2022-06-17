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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Almanya ile İtalya'daki bir takım hastaların sperminde maymun çiçeği virüsünün çıktığına ilişkin çalışmaları değerlendirerek, hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalini araştırdığını açıkladı. Son zamanlarda daha sık Avrupa ülkelerinde rastlanan mevcut maymun çiçeği virüsünde pek çok vaka, yakın temasta bulunan cinsel partnerler arasında görüldü. Fakat DSÖ, virüsün cinsel yolla değil, şahıslar arası yakın temas yoluyla bulaştığını belirtmişti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.06.2022 13:25
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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Son zamanlarda bilim insanları, İtalya ile Almanya'daki bir takım maymun çiçeği vakalarının spermlerde, virüsün çoğalmasını sağlayan viral DNA tespit ettiklerini duyurdu.

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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEİĞİ VİRÜSÜ CİNSEL YOLLA BULAŞIR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarından sorumlu Catherine Smallwood, son raporların maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabileceği anlamına gelip gelmediğinin bilinmediğini söyledi.

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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

TEN TENE TEMASLA İLİŞKİLİ

Smallwood, "Bu, daha önce bu hastalığa ilişkin farkında olmadığımız bir şey olabilir. Gerçekten en sık görülen bulaşma yoluna odaklanmamız gerekiyor ve bunun ten tene temasla ilişkili olduğunu açıkça görüyoruz" diye konuştu.

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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

DÜNYADA BNİ 300'ÜN ÜZERİNDE VAKA

Diğer taraftan, Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 30 ülke tarafından bin 300'den fazla maymun çiçeği vakası rapor edildi. Çoğu vaka erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkeklerde bildirildi.

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DSÖ o çok merak edilen soruyu araştırdı! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Hastalığın, virüsün endemik olduğu Afrika dışında nadiren görülmesi ve Avrupa'daki vakaların çoğunun kıtaya dışarıdan gelmemesi küresel endişeyi artırdı.