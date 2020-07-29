DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Aralık ayında Çin'de başlayan yaklaşık 17 milyon kişinin etkilendiği 700 bine yakın insanın ise hayatını kaybettiği corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi. Dünya, Covid-19'un mevsimsel bir grip olup olmadığı sorusuna yanıt arıyordu? Bu soruya DSÖ'den yanıt geldi. Öte yandan DSÖ, sonbaharda ikinci dalga olacak mı? Virüsün yaz ya da kış aylarında yayılma olasılığını ise ABD ve Brezilya'yı örnek vererek açıkladı. İşte corona virus ile ilgili en çok merak edilen sorulara DSÖ yetkililerinin verdiği yanıtlar.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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