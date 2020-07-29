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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Aralık ayında Çin'de başlayan yaklaşık 17 milyon kişinin etkilendiği 700 bine yakın insanın ise hayatını kaybettiği corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi. Dünya, Covid-19'un mevsimsel bir grip olup olmadığı sorusuna yanıt arıyordu? Bu soruya DSÖ'den yanıt geldi. Öte yandan DSÖ, sonbaharda ikinci dalga olacak mı? Virüsün yaz ya da kış aylarında yayılma olasılığını ise ABD ve Brezilya'yı örnek vererek açıkladı. İşte corona virus ile ilgili en çok merak edilen sorulara DSÖ yetkililerinin verdiği yanıtlar.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:58
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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Dünya dört gözle koronavirüs salgınını bitirecek bir ilaç ve aşının geliştirilmesini beklerken Dünya Sağlık Örgütünden kritik bir virüs açıklaması daha geldi.

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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Dünyada Covid-19 vaka sayısı 17 milyona dayanırken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 664 bine yaklaştı.

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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri en çok merak edilen sorulardan biri Covid-19'un mevsimsel bir virüs olup olmadığıydı.

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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Tüm dünya umutlarını koronavirüsün sıcak yaz aylarında etkisini azaltacak olmasına bağlamışken DSÖ bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

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DSÖ corona virüsle ilgili en çok merak edilen o soruya yanıt verdi

Maalesef inanılanın aksine Dünya Sağlık Örgütünden 'Covid-19 mevsimsel değil' açıklaması geldi.