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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Hindistan'da doğan bir bebek, yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Dünyaya dört kollu ve dört bacaklı olarak gelen bebek, Hintliler tarafından ihali bir varlık olduğu düşünülüyor. İşte dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip insanların görüntüleri...

Giriş Tarihi: 19.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:32
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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde infiale sebep oldu.

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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti duyurulmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlandı.

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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonlarından dolayı bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya geldiğini belirtti.

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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

HEDİYE SUNUYORLAR
Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

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Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti.