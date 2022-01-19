Dört kolla ve dört bacakla dünyaya geldi! Bir ülke bebeği görmek için sıraya girdi

Hindistan'da doğan bir bebek, yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Dünyaya dört kollu ve dört bacaklı olarak gelen bebek, Hintliler tarafından ihali bir varlık olduğu düşünülüyor. İşte dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip insanların görüntüleri...

Giriş Tarihi: 19.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL