26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın başı şimdi de ses kayıtları nedeniyle belaya girdi. First Lady Melania Trump'ın eski dostu ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'ın yazdığı kitap daha piyasaya çıkmadan gündeme bomba gibi düştü. Melania Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydeden Wolkoff, First Lady'nin Donald Trump ve onun kızı Ivanka Trump dahil yetişkin çocukları hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini öne sürüyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 15:14
  • 1
  • 34
Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady Melania Trump'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da.
Şimdiyse onun bildiği sırlar Melania Trump'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

ABD'de Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump ailesinin sırlarını ifşa eden kitaplar bir bir yayınlanıyor.

  • 3
  • 34
Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmamış Hikayesi" 16 Haziran'da raflardaki yerini almıştı. Şimdiyse Melania'nın bir dönem danışmanlığını da yapmış olan eski bir arkadaşı tarafından kaleme alınmış yeni kitap gündemde.

  • 4
  • 34
Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eski arkadaşı ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un First Lady hakkında yazdığı kitap daha piyasaya çıkmadan ses getirmeye devam ediyor.

  • 5
  • 34
Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Daha önce proje hakkında bilgisi olan insanlar kitabın içeriğinin büyük ölçüde olumsuz olduğunu ve Melania'yı ağır şekilde eleştirdiğini söylemişti.