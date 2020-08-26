Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın konuşmaları gizlice kaydedildi! Yakın arkadaşı ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın başı şimdi de ses kayıtları nedeniyle belaya girdi. First Lady Melania Trump'ın eski dostu ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'ın yazdığı kitap daha piyasaya çıkmadan gündeme bomba gibi düştü. Melania Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydeden Wolkoff, First Lady'nin Donald Trump ve onun kızı Ivanka Trump dahil yetişkin çocukları hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini öne sürüyor.